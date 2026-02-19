Ветеран СВО с Сахалина участвует в выставке в Совете Федерации

В Совете Федерации Российской Федерации открылась художественная выставка «Цвет жизни». На ней представлены более 70 картин ветеранов СВО из разных регионов страны. Один из участников выставки – 28-летний сахалинец Максим Дернов (позывной «Святой»).

Рисовать Максим начал с 5 лет.

«Мне вообще нравится творить, – писал в «Военно-медицинской газете» в декабре 2024 года ефрейтор Дернов. – Я получаю наслаждение, смешивая краски. В детстве много изобретал. Однажды сделал печь, чтобы отапливать гараж. Вырезал в бочке отверстие для подачи дров, собрал трубу и вывел её наружу».

Его группа в детдоме занимала первые места на различных конкурсах. И получала призы: утюг, пылесос, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон.

Увлекался Максим всем, записывался во все кружки и секции. Но больше всего любил футбол, был лучшим вратарём.

Учась в школах и студиях, постоянно рисовал. Любил красочные, сочные цвета. А вот чёрный цвет не нравился. За свои картины получал грамоты. Участвовал в конкурсах. Оформлял стенгазеты.

Дернов с теплотой вспоминает два года учёбы в ПУ-13 в Александровске-Сахалинском. Он тогда одновременно посещал изостудию «Юный художник» в Центре детского творчества «Радуга», усердно развивал свои навыки под руководством педагога Елены Ивановой. Именно здесь прошли его первые выставки.

Рисовал Максим в свободное время и на СВО. Находясь на лечении в госпитале Вишневского, научился писать картины левой рукой и создал их уже около 40. А всего у него более 100 работ, не считая детских. В прошлом году в Москве прошла его выставка.

– Мне не хочется стать знаменитым, главное, чтобы мои картины приносили радость людям, – говорит художник. – В будущем планирую открыть студию-мастерскую, чтобы обучать детей. Это моя профессиональная мечта.

Максим подчёркивает, что сохранять внутреннюю опору ему помогает вера:

– Будучи христианином, я верю в Бога и стараюсь отражать свои убеждения в картинах.

Максим Дернов женат. Жена Ксения родом из Омска, учитель начальных классов. Познакомились в социальной сети ВКонтакте. У них дочери-двойняшки Дарина и Вера. Семья ждёт своего мужа и отца дома, на Сахалине. Квартиру участнику СВО выделили.

– Я обычный сахалинский парень. Хочу, чтобы моя семья была счастлива. При моём положении всегда буду оставаться мужчиной, – говорит Максим. – Думаю детей самостоятельно обучать и развивать. Буду помогать жене, чтобы она поднималась по карьерной лестнице. Конечно, с одной рукой и ногой будет сложновато, но я справлюсь.

Вячеслав ЖЕРДЕВ,

Иван ЧИРКОВ.

Справка

Максим родом из сахалинского Шахтёрска. Воспитывался в детском доме. В 16-летнем возрасте отправился на учёбу в профессиональное училище № 13 г. Александровска-Сахалинского. Отсюда в 18 лет был призван на срочную службу в армию. После увольнения в запас вернулся в родной Шахтёрск. Шесть лет работал на угольном разрезе экскаваторщиком.

В сентябре 2022-го по мобилизации отправился на СВО. Служил механиком-водителем ТМБ (тягача малого бронирования). Воинское звание – ефрейтор. 12 марта 2024-го машина подорвалась на мине. В мобильном госпитале Максиму сделали первичную операцию, удалили правые руку и ногу и перевезли в Москву в Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского, где он и продолжает лечение.

Максим Дернов:

«Я хочу не просто жить, а приносить пользу и красоту».

О ПРОЕКТЕ

Выставка «Цвет жизни» в Совете Федерации стала результатом масштабного арт-проекта, инициированного художником и педагогом, президентом Международного союза художников-анималистов Сергеем Ильинским-Акуловым. Он проводит регулярные занятия по живописи маслом в госпиталях, где творчество становится частью реабилитации и поддержкой для бойцов. «Первый творческий опыт, рождённый в госпиталях, – это гимн жизни и силе духа», – отмечает автор проекта. Проект реализуется Международным союзом художников-анималистов при поддержке центра «Амурский тигр».

Выставка демонстрирует, насколько мощным инструментом восстановления может быть искусство. Работы Максима Дернова и других участников проекта – это живые свидетельства силы духа, стремления к жизни и способности человека создавать красоту даже в самых тяжёлых обстоятельствах.

P. S.

Выставку работ Максима Дернова южносахалинцы и гости города смогут увидеть в марте в арт-галерее «Художественная фабрика» (ул. Ленина, 236а).