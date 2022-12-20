Ветеранам Сахалинского морского пароходства вручают новогодние подарки

В нынешних сложных экономических условиях не каждое предприятие в состоянии поддерживать бывших работников, ушедших на заслуженный отдых. А Сахалинское морское пароходство остается верным своим давним традициям.

Одна из них – в канун самого волшебного праздника в знак признания прежних трудовых достижений вручать ветеранам СахМП подарки. Этот год не стал исключением.

По словам президента благотворительного фонда «Марина» Елены Милевской, на выделенные судоходной компанией деньги было приобретено 70 подарков. В них помимо традиционных конфет и кофе набор для новогоднего стола –в том числе лососевая икра и коньячок.

— Конечно же, мы довольны, что нам оказывается такое внимание, что не забыты наши заслуги в становлении и развитии родного предприятия, на котором многие из нас трудились по сорок-пятьдесят лет, — говорят ветераны. В наступающем году они желают Сахалинскому морскому пароходству новых интересных проектов, реализация которых обеспечит компании успешное будущее и финансовое благополучие.

Ветераны, живущие за пределами Холмского района, получат к празднику поздравительные открытки.

Д. АРКОВА.