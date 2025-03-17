Ветераны ВОВ и дети войны получат из областного бюджета единовременные выплаты

В честь 80-летия Победы 247 ветеранов Великой Отечественной и 11950 детей войны получат единовременные выплаты из областного бюджета в большем размере.

По решению главы региона, к концу апреля участники войны в беззаявительном порядке получатпо 80 тыс. рублей; жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и участники трудового фронта – по 55 тыс. рублей; дети войны – по 15 тыс. рублей.

– Помимо финансовой поддержки, мы должны окружить ветеранов всесторонней заботой, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Предоставлять им лучшие медицинские услуги, приглашать на встречи с молодёжью. Ветераны, отстоявшие наше будущее и восстановившие страну после военной разрухи, должны чувствовать себя главными героями не только 9 Мая, но и каждый день.

В целом в регионе для этой категории островитян предусмотрены ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные выплаты. Ветераны и дети войны имеют право на бесплатное зубопротезирование, компенсацию части расходов на приобретение путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в общественном транспорте, выплаты на коммунальные услуги.

За ветеранами и детьми войны, страдающими хроническими заболеваниями, закреплены проводники здоровья – персональные помощники по всем медицинским вопросам. При необходимости медпомощь оказывают на дому. В стационаре для ветеранов предусмотрены отдельные палаты.

Татьяна ДОЛГОВА.