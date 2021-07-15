Везунчик. Стало известно имя сахалинца, выигравшего суперприз лотерею «Спортлото «4 из 20»

Обладателем суперприза — 512 261 694 рублей стал строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и уже на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» в сопровождении супруги, сообщает пресс-служба «Спортлото».

— Мы как раз гостили в Москве, — рассказывает новоиспеченный мультимиллионер. — Перед очередным променадом по столице я купил билет. Вечером посмотрел результаты розыгрыша и тут же позвал супругу.

Мужчина рассказал, что раньше в билетах гослотерей отмечал любимые числа, например, даты рождения родных, но потом изменил тактику и начал полагаться исключительно на удачу.

— Участие в лотереях — мое хобби. Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет.

До выхода на пенсию Анатолий более 15 лет работал строителем. У него трое детей и пятеро внуков. Став мультимиллионером, победитель вспомнил о своем заветном желании юности: он хотел побывать во Франции и Италии. Внушительный выигрыш в лотерею позволит осуществить давнюю мечту.