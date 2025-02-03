Двенадцать театров ДВО едут на Сахалин на фестиваль

В июне этого года сахалинцев вновь ждёт большой театральный праздник – VI Фестиваль театров Дальнего Востока. Сахалин выбран местом его проведения во второй раз.

– Спектакли, театральные лаборатории, концерты и встречи в прошлом году посетило 16000 сахалинцев. Организация прошлогоднего фестиваля очень понравилась и зрителям, и участникам, поэтому снова был выбран Сахалин, – рассказала министр культуры Сахалинской области Нонна Лаврик.

Для участия в фестивале театральные критики выбрали самые лучшие спектакли дальневосточных театров. В этом году нас ждёт 11 спектаклей разных жанров из Петропавловска-Камчатского, Комсомольска-на-Амуре, Магадана, Якутска, Улан-Удэ, Владивостока, Уссурийска и Анадыря.

Руководитель программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов также поддержал выбор в пользу Сахалинской области.

Но организаторы фестиваля и руководители области решили не идти испытанным путём и планируют дополнить и украсить фестиваль новыми мероприятиями и локациями. Это будет ещё и обширная образовательная программа, писательские лаборатории, художественные выставки, фестиваль народной песни.

На фестивале пройдёт «PRобу пера» – интенсив для заведующих литературной частью театров, маркетологов, театральных блогеров и журналистов. Руководителем драматургической лаборатории станет Родион Белецкий – писатель, поэт, сценарист, драматург. Литературная лаборатория пройдёт под руководством известного писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Фестивалем народной песни согласилась руководить Надежда Бабкина.

Сахалинские театры тоже участники фестиваля. Как и замечательные гости, ведущие театры России – Театр Наций из Москвы со спектаклем «Друзья» и «Три сестры. Тропа Ирины» Красноярского музыкального театра. Спектакль из Красноярска сахалинцы будут смотреть прямо на улицах города.

– Южно-Сахалинск становится культурной столицей Дальнего Востока, – подчеркнул на заседании регионального правительства губернатор Валерий Лимаренко.

Сергей ТАНИН.