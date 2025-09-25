Вице-адмирал Цимлянский вручил сахалинским военнослужащим государственные награды

В Южно-Сахалинске заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский вручил пяти сахалинским военнослужащим государственные награды – медали “За отвагу” и “За храбрость” II степени – за выполнение боевых задач в зоне СВО. В зал, где собрались гости, внесли государственный флаг Российской Федерации и флаг Сахалинской области, зазвучал гимн России. Об этом сообщается на сайте Миноброны России.

Торжественная церемония состоялась при участии первого заместителя губернатора Сахалинской области Сергея Байдакова.

Перед началом награждения специалисты исторического парка «Россия – моя история» организовали для почетных гостей театрализованную экскурсию по выставочному проекту “Дальневосточный финал. От войны к миру”.