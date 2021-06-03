Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области

В ходе встречи обсуждались проекты по созданию туристического кластера, строительству спортивных объектов и развитию СахГу.

Дмитрий Чернышенко отметил важный проект региона по развитию госуниверситета. Речь о идет о студенческом городке на 1500 мест. Проект строительства подготовлен, земельный участок в центре Южно-Сахалинска определен. Реализация рассчитана на ближайшие 2,5 года.

На встрече также обсуждалась тема роста турпотока в субъект, в том числе с использование инструментов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вице-премьер отметил: «Национальный проект по туризму предлагает комплекс мер, которыми регион может воспользоваться. Эти инструменты — грантовая поддержка предпринимательских инициатив, субсидирование процентной ставки на кредиты по строительству обеспечивающей инфраструктуры, подготовка кадров в сфере туризма — позволят развивать на Сахалине туристические кластеры».

«Курорт «Горный воздух» занимает третье место по протяженности трасс среди горнолыжных баз России. Зоны катания подходят как новичкам, так и профессионалам – участникам международных соревнований. При этом стоимость ски-пасса у нас – самая низкая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а снежный сезон продолжительный. В рамках развития инфраструктуры ТОР «Горный воздух» совместно с Минвостокразвития уже реализовано 17 мероприятий. Но есть еще большие планы по развитию горнолыжного комплекса. Надеемся на федеральную поддержку в этих вопросах в рамках национального проекта по туризму», – сказал Валерий Лимаренко.

В этом году на горе должны ввести три гостиничных комплекса и ресторан. Номерной фонд пополнится более чем на 300 номеров. Реализуются инвестиционные проекты по созданию сетевых отелей, горной деревни, фуд-холла. Планируется строительство канатной дороги Красная – Юг и модернизация системы искусственного оснежения. Протяженность трасс должна вырасти с 15 до 60 километров.

Дмитрий Чернышенко и Валерий Лимаренко обсудили также создание «Архипелага Онекотан» на Северных Курилах. Проект подразумевает строительство гостиниц и глэмпингов, обустройство туристических маршрутов и геотермальных источников, создание рыбоводных комплексов. Реализация проекта позволит создать 170 рабочих мест. Инвестор – ООО «Океанстрой» – готов приступить к работам в третьем квартале этого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.