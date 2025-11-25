Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: В Южно-Сахалинске ввели в эксплуатацию новое здание Российского этнографического музея

В новом филиале Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске завершились строительно-монтажные работы, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«В регионах России продолжается системная работа по развитию объектов культуры, нацеленная на сохранение исторического наследия и повышение доступности культурных ценностей для граждан. Особое внимание уделяется созданию музейных пространств, соответствующих современным стандартам. Яркий пример этой работы – ввод в эксплуатацию нового здания Российского этнографического музея общей площадью более 3,5 тыс. кв. м в Южно-Сахалинске. Оно было возведено силами компании “Единый заказчик в сфере строительства„. Все работы выполнены в установленные сроки. Новый музейный комплекс станет многофункциональным центром для хранения, реставрации и оцифровки коллекций. Кроме того, он будет включать современные общественные пространства для проведения выставок, творческих и просветительских мероприятий», – сказал Марат Хуснуллин.

В экспозиции музея будут представлены материалы, раскрывающие роль России в сохранении культуры и языков коренных малочисленных народов. Планируется, что в новом здании также разместят уникальные артефакты, обнаруженные в разное время на Сахалине и близлежащих островах и отражающие традиции и быт населения региона конца IX – начала XX века.

«Объект реализуется ППК “Единый заказчик„ по национальному проекту “Инфраструктура для жизни„ и реестра объектов капитального строительства, входящего в комплексную государственную программу “Строительство„, куратором которой является Минстрой России. Фасад объекта в коричневой цветовой гамме органично вписывается в архитектуру Южно-Сахалинска. Здание украшают эмблема и наименование музея, которые видны жителям города издалека. Общая площадь смонтированного фасада составляет около 1,9 тыс. кв. м», – сообщил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

В здании музея созданы лекторий, мультимедийный кинотеатр, зоны фуд-корта и сувенирный магазин.

«Прилегающая территория нового здания музея комплексно благоустроена. Строители смонтировали уличное освещение, уложили газон, проложили тротуарные дорожки и установили малые архитектурные формы. Современный объект построен у перекрёстка улиц Есенина и Комсомольской и уже узнаваем в городе», – отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Открытие музея и первая выставка запланированы на сентябрь 2026 года.