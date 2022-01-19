Видео с пятнистыми симпатягами симпатяги бьет рекорды просмотров

Сахалинский видеограф и большой любитель островной природы, натуралист Сергей Любаченко поделился с «Советским Сахалином» впечатляющими кадрами. Ему удалось запечатлеть в акватории Корсаковского торгового порта с близкого расстояния группу нерп, отдыхающих на небольших льдинах. Их покачивает морскими волнами, можно рассмотреть каждое животное в деталях и в целом картина производит завораживающее впечатление.

— Видео снято с помощью дрона незадолго до прихода в наши широты мощного снежного циклона. Погода была солнечной, нерпы, а точнее ларги или, иначе – дальневосточные, а также пестрые нерпы, выглядели в такой обстановке особенно эффектно, — рассказал Сергей.

– Я веду свои наблюдения за морскими млекопитающими с 2017 года. Больше внимания уделяю сивучам, приходилось снимать и морских котиков, а также различных нерп в разной обстановке ив разных местах. Одно из лежбищ ларг в середине января расположено как раз в акватории Корсаковского порта. Среди животных есть беременные самки.

Их можно отличить по размерам и формам. Я при съемке стараюсь быть максимально осторожным, не нарушать покой животных. На кадрах видно, что каждая нерпа реагирует на летающий дрон по-разному. Одна пестрая симпатяга на переднем плане то и дело бросает настороженные взгляды в сторону непонятного жужжащего «существа».

Другая, ближе к центру кадра, абсолютно спокойна, почесывает себе брюхо. В какой-то момент льдина под нею разрушилась, животное оказалось в воде. Я счел за лучшее прервать съемку, чтобы не спугнуть всю группу. Считаю, что важно соблюдать ответственность перед животным миром, не вторгаться в него, не нарушать границ дозволенного…

По словам Сергея Любаченко, ларги в это время года дожидаются подхода к югу Сахалина ледовых полей. Они переходят на лед и вместе с ним отправляются в морское странствие, во время которого производят на свет потомство. Это случится примерно через месяц-другой. Вновь у берегов Сахалина ларги появляются в большом количестве уже летом, с началом хода лососевых.

Справка

Ларга – близкая родственница обыкновенного тюленя. Ареал ее обитания – северная часть Тихого океана, включая акватории у Аляски, Японии и российского Дальнего востока. Самцы чуть крупнее самок, длина их тела достигает 1,7 метра, а у самочек — 1,6 метра.

Детеныши ларг появляются на свет в период с февраля по март. Ларги в свободное от семейных дел время способны покорять немалые расстояния. Популяция насчитывает в целом около 230 тысяч особей.

Ранее «Советский Сахалин» рассказал о необычном видео, снятом Сергеем Любаченко в Холмске. Сидящий на мели китайский сухогруз предстал впечатляющим кораблем-призраком.

Семен РЕЧКИН.