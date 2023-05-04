Видеопоздравления с фронта. 9 мая на Сахалине отметят военным парадом и праздничным концертом с салютом

Центральным событием празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске станет военный парад. За несколько дней до 9 мая стартуют акции «Вахта памяти», «Окна Победы», «Парад у дома» и другие. Торжества начнутся с возложения цветов к мемориалу Славы в Южно-Сахалинске.

– Безусловно, все мероприятия, посвященные Дню Победы, в Сахалинской области должны пройти на высоком уровне. Ведь это едва ли не самый главный праздник в году для всех жителей страны. Но главное – обеспечить особым вниманием ветеранов и тружеников тыла. Ими постоянно занимается министерство социальной защиты и минздрав. Но в эти дни каждый должен получить персональное поздравление и быть окружен особой заботой, – отметил губернатор.

Для ветеранов и тружеников тыла, которые по состоянию здоровья не смогут быть на параде 9 мая, с 5 по 8 мая проведут персональные мини-парады у дома. Перед фронтовиками выступят военные оркестры и творческие коллективы с песнями военных лет. Также накануне праздника стартует акция «Окна Победы» — все желающие могут украсить окна квартир тематическими рисунками и портретами ветеранов.

В регионе идет акция «Георгиевская ленточка» — волонтеры раздают символ победы в наиболее проходимых местах.

Впервые в этом году к акциям массово присоединятся островные военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне СВО. Бойцы отправят ветеранам видеопоздравления с фронта.

Акция «Бессмертный полк» в этом году не будет в традиционном виде – с проходом тысяч людей по улицам. Но десятки желающих примут участие в акции «Бессмертный полк на автомобилях» — они проедут на машинах, на стеклах которых будут портреты ветеранов. Также акция широко пройдет в соцсетях и на телевизионных каналах, в том числе региональных.