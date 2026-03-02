VII Фестиваль театров Дальнего Востока соберет в Южно-Сахалинске лучшие спектакли ДФО

С 21 июня по 5 июля 2026 года Южно-Сахалинск вновь станет центром театральной жизни ДФО. Здесь пройдёт VII Фестиваль театров Дальнего Востока, который третий год подряд принимает Сахалинская область.

Масштабное событие реализуется по федеральной программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Руководит программой народный артист РФ, худрук Театра Наций Евгений Миронов. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Сахалинской области и лично губернатора Валерия Лимаренко.

В этом году организаторы получили 35 заявок от 23 театров Дальневосточного региона. Экспертный совет отобрал 11 лучших спектаклей, которые составят афишу фестиваля. Помимо коллективов ДФО, свои постановки представят ведущие театры России. Гостей ждет не только основная программа, но и уличные показы, образовательные мероприятия и режиссерская лаборатория.

В основную афишу Фестиваля театров Дальнего Востока в 2026 году вошли постановки: