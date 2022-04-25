VII региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал на Сахалине

В соревнованиях примут участие более 250 человек. Они покажут свои навыки по 27 компетенциям в 45 соревновательных моментах.

На этот раз конкурсанты соревнуются в трех возрастных группах: от 14 лет – школьники, до 65 лет – специалисты. Отдельная группа — студенты учебных заведений. В этом году введены новые региональные компетенции: ковроткачество крючком, сыроварение и художественный дизайн.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоялась в конгресс-холле «Столица». Участников поприветствовала заместитель министра образования региона Елена Бабина. Она отметила, что область участвует в этом движении с 2018 года. Победители региональных соревнований ежегодно и успешно выступают на российском уровне.

Итоги чемпионата подведут 29 апреля 2022 года в конгресс-холле «Столица». Победители будут представлять область в ежегодном национальном чемпионате «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, который традиционно пройдет в Москве.

Организаторами мероприятия выступили министерство образования области совместно с областным агентством по развитию человеческого капитала и региональным центром развития движения «Абилимпикс» при поддержке национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба регионального агентства по развитию человеческого капитала.