Кандидат биологических наук из Южно-Сахалинска Виктор Шейко, активно защищающий леса и краснокнижные растения на «Горном воздухе», вышел на одиночный пикет к зданию регионального правительства. Он протестует против вырубки горных лесов на восточной границе областного центра, утверждая, что это «экологическая мина замедленного действия», сообщает общественная организация «Экологическая вахта Сахалина».

Учёный- биолог отправил президенту Владимиру Путину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение о спасении пригородных лесов от уничтожения и попросил провести комплексную проверку соблюдения природоохранного законодательства и требований в области промышленной и экологической безопасности, а также законности и эффективности расходовании бюджетных средств при реализации ТОР «Горный воздух».