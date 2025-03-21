Виктория Беляева завоевала серебряную медаль первенства России по тхэквондо

Анапа стал местом проведения первенства России по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15 – 17 лет. Его участниками стали 820 спортсменов из 58 регионов страны.

Ярко проявила себя воспитанница отделения тхэквондо спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска Виктория Беляева. Подопечная тренеров Дениса Кима и Чан Де Сира выступала в весовой категории до 44 кг, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

– На пути к финалу Виктория одержала уверенные победы над соперницами из Карелии, Кабардино-Балкарии, Рязанской области, Дагестана и Челябинска. Каждый поединок требовал максимальной концентрации и тактической грамотности, и Виктория успешно справилась с поставленными задачами. В финале наша спортсменка встретилась с сильной спортсменкой из Северной Осетии. В упорной борьбе, достойной финала первенства России, Виктория уступила своей оппонентке, завоевав серебряную медаль, – прокомментировал выступление своей подопечной Денис Ким.

Виктория Беляева является серебряным призером VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии», победительницей Всероссийских соревнований «Кубок Приморья» (Владивосток), «Янтарный кубок» (Калининград), «Патриот России» (Москва), «Кубок Дальнего Востока» (Южно-Сахалинск), серебряным призером «Кубка Балтийского моря» (Санкт-Петербург) и «Кубка Казанского кремля» (Казань).

Сахалинская команда на «Кубке Защитников Отечества»

Сахалинская команда на «Кубке Защитников Отечества» в Югре по зимним видам спорта показала себя в лыжных гонках, биатлоне и сноуборде. Среди 60 регионов островитяне вошли в пятёрку лучших в каждой из своих дисциплин.

Юлиан Красавин занял 4-е место в России по сноуборду;

Руслан Котиков и Александр Козлитин отличились в биатлоне с дистанцией 3 километра и заняли почётные 4-е и 5-е места.

Также в лыжных гонках свободным стилем на 3 километра 5-е место взял Александр Козлитин, а сразу за ним оказался Руслан Котиков с 6-м местом.

Золотая и бронзовая

Сахалинцы завоевали золотую и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по самбо «Кубок пяти морей на призы Росрыболовства» среди юношей и девушек 2011 – 2013 годов рождения в Улан-Удэ.

Награды состязаний оспорили 196 спортсменов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Сахалинскую область представляли воспитанники тренеров Виктора Стороженко и Альберта Югая – Степан Перфильев, Давид Гордиенко, Владислав Шевченко и Дамир Мухтаров.

В категории до 54 кг абсолютным победителем стал Давид Гордиенко. В весе до 35 кг Степан Перфильев занял почетное третье место.

Соревнования являются отборочными на финальный этап Кубка, который состоится осенью в Москве.

Фото организаторов мероприятия.

Сахалинские дзюдоисты – на пьедестале почета

Сахалинцы стали обладателями шести бронзовых медалей межрегиональных соревнований по дзюдо «Лига Патриотов».

Турнир прошёл во Владивостоке и собрал более 170 участников в возрасте до 15 лет из десяти регионов Дальнего Востока.

На третью ступень пьедестала поднялись Андрей Седов (весовая категория «55 кг»), Владимир Приходько (60 кг), Мирон Моисеев (66 кг), Матвей И (73 кг), Мирон Саяпин (свыше 73 кг) и Любовь Аристова (57 кг).

Сахалинские борцы вольного стиля хорошо проявили себя на ковре

Масштабным по количеству участников стало первенство ДФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет.

Во Владивостоке состязались свыше 450 борцов из Еврейской автономной, Амурской, Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия).

Островитяне уверенно проявили себя на ковре. Они пять раз поднимались на пьедестал почета.

Победителем первенства ДФО стали Анастасия Ким (весовая категория до 50 кг) и Дмитрий Шевченко (до 85 кг).

С серебряной наградой вернулась домой Маргарита Егорова (до 62 кг). Бронзовые медали в активе Асель Рысбаевой (до 39 кг) и Нуруллохона Луфтуллоева (до 75 кг).

Анастасия Ким и Асель Рысбаева являются воспитанниками спортивной школы Анивы (тренеры Виталий Симановский и Бадмажап Яглинов), а Маргарита Егорова, Нуруллохон Луфтуллоев, Дмитрий Шевченко занимаются в спортшколе олимпийского резерва по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска (тренер Насим Ганиев).

– Все наши медалисты завоевали право выступить на первенстве России. У девушек оно пройдет в Кемерово в апреле, а у юношей – в Красноярске в мае, – подвел итоги тренер островной сборной Виталий Симановский.