Мед VIP-категории. Эксклюзив от итурупских пчел и адвоката Андрея Павлюка

«Когда сладость в радость» – так назывался материал, опубликованный в «Советском Сахалине» 11 ноября. В нем шла речь о курильском адвокате Андрее Павлюке и его необычном (для тех мест) увлечении пчеловодством.

Сообщалось, что, собрав хороший урожай меда, он отправил его образцы на экспертизу в Липецкую область заслуженному пчеловоду России, активному блогеру «Пчелоцвета» Алексею Михалеву. Курильчанин хотел узнать, каков его мед по ботаническому составу и преимущественно с каких цветущих растений собирали пыльцу пчелы-труженицы.

И вот эксперт из большой династии знатных пчеловодов страны прислал своего рода видеоотчет. Начинается он вот какими словами: «Итак, друзья, дождались! Эксклюзивный мед с самого края нашей огромной страны, с курильского острова Итуруп! Прежде чем заняться пчеловодством, Андрей Владимирович несколько лет изучал основы пчеловождения, приобретал навыки и пчелопакеты. И в 2021 году создал на Итурупе первую пасеку, о которой уже написала газета «Советский Сахалин».

Эксперту понравилось, что Андрей Павлюк расписал яркими картинками свои необыкновенные улья-лежаки. Один их вид настраивает на позитив. Михалев сразу же определил, что на острове цветущие растения опыляют пчелы породы карника. Когда же он открыл контейнер с курильским медом, то не смог сдержать эмоций – комнату, по его словам, наполнил необыкновеннейший аромат с пряными нотами. Мед, который еще находился в жидком состоянии, на вкус тоже оказался необыкновенным!

В исследуемом под микроскопом образце эксперт увидел множество пыльцевых зерен лекарственных растений. Это первый признак того, что в продукте большое количество витаминов. В составе меда обнаружились большие пыльцевые зерна кровохлебки лекарственной и диморфанта (его еще называют «чертовым деревом»), маленькие – синяка, клевера и полыни, есть вкрапления падевых элементов. Но в целом преобладают пыльцевые зерна диморфанта и кровохлебки, которые входят в энциклопедию лекарственных растений.

Изучив качество курильского эксклюзива, Алексей Михалев даже ввел новую шкалу оценки меда для отнесения продукта к той или иной категории. Общая оценка поступившего на экспертизу продукта с Итурупа по совокупности всех характеристик – 97,5 балла! Данный вид меда попал в категорию VIP.

В резюме Михалев написал: «Это пищевой целебный продукт, полученный насекомыми с опыляемых лекарственных растений, готовый к употреблению, свежий, длительного хранения, высшей категории. Показан к употреблению для восстановления и исцеления организма».

Так что не зря трудился пчеловод Андрей Павлюк. Он открыл для страны уникальный мед Итурупа.

Людмила НИКОЛАЕВА.