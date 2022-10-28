Виражи на привокзалке. Письмо и комментарий

Транспортные нововведения в областном центре мне как пассажиру не совсем понятны.

Теперь многие автобусы городских маршрутов, в том числе № 19, 20, 28, 62, 63, 9, 81, делают дополнительную петлю, заезжая на площадь перед железнодорожным вокзалом. Здесь продолжается масштабная реконструкция, движение транспорта и без того затруднено. Естественно, поездка затягивается, пассажиры нервничают, рискуя опоздать на работу или на прием в поликлинику.

Сомнительна и целесообразность продолжения маршрута. В большинстве своем на остановках у вокзала никто из автобусов не выходит и никто в них не садится. Проводится ли мониторинг пассажиропотока городскими властями? Может, есть смысл, продлевать до вокзала автобусные маршруты только к прибытию пассажирских поездов? А в остальное время пускать по традиционным маршрутам, привычным пассажирам?

Алексей Николаев, г. Южно-Сахалинск.

Редакция обратилась за комментарием к директору центра развития городской среды АНО «Наш город» Василию Вишневскому:

– Полноценный мониторинг пассажиропотоков планируется организовать с января 2023 года, когда в Южно-Сахалинск прибудут и заработают на маршрутах новые газовые автобусы «МАЗ». Сейчас проводим визуальную оценку и приходим к выводу, что эффект есть.

Неверно привязывать все к движению железнодорожного транспорта, ведь на привокзальной площади в течение суток работают еще и автобусы междугородных маршрутов. Многие сахалинцы уже ощутили удобство: приезжаешь в Южно-Сахалинск, допустим, из Невельска, пересаживаешься на нужный городской маршрут и следуешь к месту назначения. Нет прежних мучений с перетаскиванием багажа на какую-либо остановку на улице Ленина, все рядом.

Впрочем, есть показательный пример и с железнодорожным транспортом. Сейчас действует ветка железной дороги Южно-Сахалинск – Дальнее, по ней пассажиров перевозят новые рельсобусы. Статистика показывает, что услуга пользуется большим спросом: за последнюю неделю пассажиропоток увеличился в два раза. Это напрямую связано и с автобусным новшеством на привокзальной площади.

Сегодня на повестке дня введение бесплатной пересадки для пользователей транспортных карт. Каждый может воспользоваться этой возможностью и оценить выгоды. Например, пассажир, прибывший в центр города из планировочного района, может пересесть на любой другой городской маршрут и доехать до нужной точки уже без второго платежа. Единственно, нужно уложиться с пересадкой по времени – дается 30 минут.

Напомню, в Южно-Сахалинске транспортная реформа стартовала в середине августа. Она рассчитана на два года. До конца 2022-го планируется существенно обновить автобусный парк.