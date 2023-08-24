Виртуальная очередь. Новый сервис поможет пассажиру купить билет

В разгар отпускного сезона в островном регионе вводится лист ожидания авиа­билетов на все доступные направления. Если билетов на необходимую дату и маршрут в продаже не оказалось, можно воспользоваться этим сервисом.

Чтобы попасть в лист ожидания, пассажиру нужно позвонить по телефону *0065.

– Заканчивается период отпусков, поэтому очень важно держать на контроле вопрос доступности билетов. Необходимо, чтобы люди вовремя вернулись домой, дети успели в школу к 1 сентября. Лист ожидания в этом поможет, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Единый номер для обращений – это прежде всего удобно. Теперь пассажиру не нужно самостоятельно отслеживать свободные билеты. За него это сделает оператор колл-центра.

В случае большого спроса региональное министерство транспорта проработает вопрос о постановке на линии дополнительных воздушных судов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ближайшее время колл-центром по вопросу покупки билетов смогут воспользоваться также пассажиры морского и железнодорожного транспорта, а также междугородных автобусов.

Благодаря сервису у жителей региона появится возможность вылететь вовремя, а самолеты будут выполнять рейсы с полной загрузкой.

Ирина Новикова.