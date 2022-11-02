Вирус гриппа «А» выявлен на южно-сахалинской птицефабрике «Островная»

По результатам лабораторных исследований на птицефабрике «Островная» выявлен вирус гриппа «А», сообщает пресс-служба регионального правительства. В целях предотвращения заболеваемости сотрудников, разработан план профилактических мероприятий.

На предприятии проведен медицинский осмотр работников. По результатам обследования сотрудникам, не имеющим противопоказаний и не прошедшим в действующем эпидсезоне вакцинацию, будет сделана прививка от гриппа.

Работники, у которых будут выявлены признаки респираторно-вирусных заболеваний, будут освобождены от работы для прохождения лечения.

«Опасности распространения заболевания среди населения нет», — заявила главный санитарный врач Сахалинской области Ольга Фунтусова.

Проводится весь комплекс карантинных мероприятий, обеззараживание помещений птицефабрики.

Обновлены дезинфекционные барьеры и коврики, персонал и техника закреплены за определенными корпусами. Усилен контроль за соблюдением санитарных требований. Отобраны и исследованы соответствующие пробы.

Областным агентством ветеринарии и племенного животноводства разработан план мероприятий, который направлен на ликвидацию очага инфекции».

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер осуществляется территориальным управлением Роспотребнадзора.