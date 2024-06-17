«Вирусный транзит». Вышла из печати новая книга сахалинского писателя Вячеслава Каликинского

Имя Вячеслава Каликинского знакомо дальневосточным читателям еще с 80-х годов прошлого столетия, когда он начал работать специальным корреспондентом «Советского Сахалина». Его публицистика, очерки, журналистские расследования и аналитические статьи были посвящены борьбе с организованной преступностью в области.

Вячеслав Александрович – лауреат многих журналистских премий, в том числе имени А. П. Чехова. Электронный каталог областной научной библиотеки содержит 158 библиографических записей его печатных публикаций. Имя В. Каликинского на страницах учебного пособия «Литература Сахалина и Курильских островов».

В 2012 году читающие сахалинцы обсуждали его роман «Легионер». Другие романы он объединил в литературный проект «Агасфер». Свою литературную работу в этой серии закончил в 2024-м романом «Вирусный транзит».

Роман «Вирусный транзит» напечатан в московском издательстве «Перо» ограниченным тиражом.

Автор на 420 страницах рассказал об одной из мировых бед, угрожающих человечеству, о бактериологической войне. Напряженное и увлекательное повествование ведётся в двух временных параллелях – в сегодняшней реалии и в 30 – 40-е годы прошлого столетия.

Подробно рассказывается о зарождении этого смертоносного оружия в Японии, об «Отряде 731», созданном Квантунской армией на территории китайской Маньчжурии. Наряду с вымышленными героями в романе действуют подлинные исторические деятели.

Возглавлял «Отряд 731» генерал Сиро Исии, человек без души, выродок с дипломом врача. Для него подопытные китайцы – никчемные людишки. Вячеслав Каликинский приводит множество описаний опытов, проводимых в отряде, по заражению здоровых людей вредными бактериями и смерти от них.

Бежав от наступающей Красной армии из Маньчжурии в Японию, генерал с его опытом изуверских экспериментов оказался интересен американским оккупационным властям. Сотрудники отряда разбежались, их не судили, а в послевоенной Японии они превратились в добропорядочных граждан.

Смертоносные бактерии оказываются востребованными в 2022 году в США, Египте, Ираке, Германии. Бизнесмены за большие деньги пытаются их купить. Американские лаборатории под разными скрытыми названиями продолжают злодействовать на землях других государств, чтоб обезопасить свое население и уничтожить Роcсию.

Положительный герой в романе один. Это Майкл Берг – главный персонаж романа, в четвертом поколении потомок русского разведчика, в 1904 году заброшенного в Японию. Он – гражданин Японии, историк, уважаемый человек, профессор в университете Саппоро. Образ Берга – собирательный, он живет и действует в Стране восходящего солнца в 2022 году. На Украине в это время идёт специальная военная операция России.

Но не судьба Майкла Берга на первом месте в романе, а лишь ее жизненный эпизод. По заданию японского информационного-исследовательского бюро и военной разведки «Найте» автор отправляет своего героя под видом «солдата удачи», желающего повоевать с русскими, через Германию во Львов, где в лаборатории хранится вирус чумы, предназначенной для распространения в России. Его надо уничтожить. Опасное, полное жестоких приключений путешествие Берга настраивает на прочтении романа до конца.

Через Белоруссию, Германию Марк Берг возвращается в Японию. Ему за деньги помогают украинцы, немцы. Автор не написал, сколько Бергу лет, но русских бойцов с украинскими нацистами он называет мальчишками, и они вызывают у него симпатию, а в конце романа Берг вообще задумывается о возвращении в Россию.

«Вирусный транзит» – роман исторический, политический, психологический, произведение не для развлекательного чтения. Это антивоенное историческое исследование.

Вера БОРИСОВА, член Сахалинского отделения Российского географического общества.

P. S.

Спешим успокоить и порадовать сахалинских читателей, которых наверняка расстроило отсутствие возможности приобрести новую книгу Вячеслава Калининского в бумажном варианте. Московское издательство «1С-Паблишинг» заканчивает озвучку и подготовку к выходу в свет аудио- и электронной версии «Вирусного транзита». Уже в следующем месяце роман будет предложен вниманию читателей.