Вишневый лосось в семужном исполнении

Весна началась несколько раньше обычного. Соответственно, и подходы рыб разных видов к берегам Сахалина наблюдаются раньше – с конца апреля.

Для островных рыболовов-любителей в это время долгожданным и самым желанным трофеем является сима – лососевая рыба, которую японцы из-за нежно-розового цвета мяса называют сакура-масу, вишневым лососем.

Наш постоянный консультант Виталий Никитин рассказал подробнее об особенностях симовой рыбалки и поделился фирменными кулинарными рецептами.

Сима перед тем, как попасть в залив Анива, нагуливается в Японском море либо в Тихом океане. В Японском море ее численность очень мала, так что в основном стадо состоит из тихоокеанских рыб. Япономорская сима крупная, тихоокеанская значительно мельче. Траловые съемки показывают, что часть рыб зимует в Аниве.

Погода на юге острова благоприятствует симовой рыбалке: температура воздуха в пределах плюс 10 градусов, снег тает медленно, нет сильного паводка, мешающего заходу рыбы в реки.

Талая вода не успевает нагреваться в островных коротких речках. 3 – 5 градусов с плюсом – нормальная температура воды для активности симы.

Любительский лов этой рыбы откроется с 15 мая и продлится до 20 июня на Лютоге и до 15-го на реках Тамбовка и Урюм. Сима есть на всех реках Сахалина, но наиболее высокая численность ее на юго-востоке острова и в заливе Анива.

Какие снасти наиболее уловисты, есть ли новинки сезона? Новшеств особых нет. До конца паводка особенно эффективны поплавочные удочки с тампоном, содержащим икру лососевых. Когда речная вода начнет светлеть, в ход пойдут блесны. Сначала, до 15 – 20 мая, тяжелые, весом 17 – 19 граммов.

После снижения уровня паводковых вод используют блесны полегче – весом 5 – 10 граммов. Цвет блесен зависит от состояния воды и времени суток. В пасмурную погоду преимущественно работают серебристо-оранжевые, серебристо-розовые искусственные наживки.

Если погода ясная, а уровень воды высокий, лучше использовать красно-желтые, красно-оранжевые блесны. Как только вода посветлеет, желательно взять на вооружение блесны черного и кислотного цветов. Когда уровень воды упадет, ближе к 5 июня, опытные рыболовы перейдут на бомбарды, нахлыст и спиннинг-ультралайт с изящ­ными блеснами весом 2 – 3,5 грамма.

К тому времени будут в ходу темно-зеленый, оливковый, черный, темно-красный цвета и оттенки. Главное – чтобы блесны были без блеска, только матовые. Обычно опытные рыболовы, отправляясь на рыбалку, имеют в распоряжении широкий ассортимент искусственных наживок.

Если уровень воды снизится раньше времени, например 20 мая, интенсивность хода симы снизится. В последние годы отмечается высокий температурный режим, это ведет к сильному обмелению рек. Если прежде в нересте были задействованы притоки 2 – 3 порядка, то сейчас нерестилища сместились в основные русла рек. «Русловая» сима крупная, достигает веса от 1,5 килограмма и более. Рыба, появившаяся на свет в притоках рек, обычно вырастает мельче, до килограмма весом.

О смене поколений. На юге Сахалина, как показывают многолетние наблюдения, массовый ход симы фиксировался в 2013, 2016, 2019 и 2021 годах – раз в три года. В 1979 году в бассейне Лютоги была зафиксирована рекордная, максимальная численность захода симы – 300 тысяч особей. В 2010-м заход был сопоставимым по объемам, а затем численность стала уменьшаться, сейчас на минимальном уровне. Поэтому очень много рыбы в нынешнем сезоне не будет.

Какое время суток особенно перспективно для рыбалки? Обычно активный лов начинается ранним утром, около 5 часов. Утром рыба находится в движении, а днем останавливается, прячется по ямкам. Если найти такую богатую ямку, рыбалка будет хорошей и в дневное время. Рыба агрессивная, постоянно атакует приманки, рыбалка азартная.

Ярослав САФОНОВ.

Фирменные кулинарные рецепты

от Виталия Никитина

Сима семужного посола по-сахалински

Это блюдо – вне конкуренции. Нужно учитывать, что по жирности мяса сима не уступает таким благородным лососям, как нерка и кижуч. Вкусовые качества очень высокие. Вяленая рыба, уха – все это уступает, не сравнится с семужным посолом.

Старинный классический способ

Рыбу вычищают, промывают. Можно солить симу с головой, но без жабр. Ее просто «макают» в смесь, не пересыпая тщательно. В деревянный ящик укладывают пергаментную бумагу, на нее – рыбу, посыпанную смесью крупной соли и сахара в соотношении один к одному.

Закрывают содержимое ящика пергаментом, сверху кладут камень для гнета. Верхний лист пергамента в нескольких местах надрезают, чтобы уходил лишний сок. Так рыба солится 10 дней в прохладном месте, лучше всего в погребе. Она сразу получается нужной кондиции – мякоть твердоватая.

В советское время симу не промораживали. Считается, что она меньше всего подвержена заражению паразитами. К столу подают, нарезав аккуратными ломтиками.

Современный способ

Свежая рыба, желательно почищенная, промораживается 10 дней. Затем ее обрабатывают уже в размороженном виде – «промакивают» смесью соли и сахара. А дальше размещают на противне и отправляют в холодильник, ставят противень под небольшим углом, чтобы стекал избыток влаги.

Другой вариант, наиболее популярный. Симу, посыпанную смесью соли и сахара, укладывают в пакет и отправляют в холодильник. Рыба за 10 дней хорошо просаливается, но придется позже дать возможность стечь излишкам влаги, разместив симу на вешалах. Затем розовую мякоть аккуратно отделяют от шкурки, нарезают ломтиками и укладывают в стеклянные банки с маслом.

Оливковое масло кипятить не обязательно, а растительное нужно прокипятить и заливать в банку уже охлажденным.

Наилучший гарнир – отварная картошечка. Для многих сахалинцев это вкус детства. Молодую картошку можно приобрести и в мае. Приятного аппетита!