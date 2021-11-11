Витамины от «Тепличного». В теплицах собирают богатый урожай

За последние три года в Сахалинской области производство овощей защищенного грунта нарастили в три раза. Островной регион занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке по этому показателю.

В Сахалинской области сегодня производят более 20 килограммов тепличных овощей в расчете на одного жителя. По России обеспеченность овощами составляет около 8 килограммов, а по Дальнему Востоку меньше 3-х, сообщила пресс-служба правительства региона.

Глава региона Валерий Лимаренко проинспектировал цены в фирменном магазине совхоза «Тепличный» – одного из главных островных сельхозпредприятий.

– В нашей области с неблагоприятными условиями для производства сельхозпродукции региональная политика направлена на поддержку местных производителей. Ведь сильное собственное сельхозпроизводство обеспечивает укрепление продовольственной независимости островов, стабильное снабжение жителей качественными продуктами в необходимом объеме. «Тепличный» – это одно из наших флагманских хозяйств. Нужно, чтобы свежие качественные овощи были доступны жителям не только областного центра, но и всех районов, включая самые отдаленные. Важнейший приоритет – сохранение здоровья людей, а качественное и полноценное питание – значимая составляющая этой задачи, – отметил Валерий Лимаренко.

По словам губернатора, стратегия развития сахалинского агропромышленного комплекса предусматривает строительство новых теплиц, наращивание объемов производства и видового разнообразия овощей.

Магазин «Овощи тепличные» на углу улиц Сахалинской и Чехова в Южно-Сахалинске работает почти 20 лет. В мае торговая точка открылась после капитального ремонта. Здесь ввели систему самообслуживания. Покупатели оценили удобство – уменьшились очереди, а объемы продаж выросли в 1,5 раза.

Пенсионерка Елена Бубнова поделилась, что живет в районе «Луча», но несколько раз в неделю специально приезжает за покупками в этот магазин.

– Продукция мне очень нравится. Огурцы по 150 руб­лей, помидоры по 200 рублей. Очень вкусные! Сегодня закупилась зелеными помидорами по 30 рублей. Они у меня дома дозреют. Еще беру редис, морковь, капусту, картофель, зелень разную. Помню времена, когда овощи были на вес золота, а зимой о сахалинских витаминах оставалось только мечтать, – рассказала Елена Ивановна.

Сегодня фирменная сеть сов­хоза «Тепличный» включает 10 точек в Южно-Са­ха­линске. Выездная торговля организована в Долинском, Корсаковском, Холмском и других районах. В села приезжают автолавки «Купава».

Фирменные объекты местных товаропроизводителей входят в торговую сеть экономформата. К ней же относятся социальные магазины, автолавки. Всего на Сахалине и Курилах работает 715 торговых точек экономформата, и сеть постоянно расширяется. Пользуются популярностью ярмарки.

– Сегодня высоко доверие сахалинцев и курильчан к местной продукции. Она свежая, качественная и присутствует на прилавках круглый год. Правительство области и островные предприятия прикладывают максимум усилий, чтобы обеспечить высокий потребительский спрос. Также мы создаем все условия для развития торговой сети и прямых каналов продаж, – отметила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

В торговой сети экономформата сегодня реализуется почти четверть всего продовольствия в островном регионе. Цены на товары первой необходимости там снижены в среднем на 15 процентов.

Виктор МАЛЫШЕВ.