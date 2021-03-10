Визитная карточка региона. В Южно-Сахалинске обсуждают развитие «Горного воздуха»

Администрация Южно-Сахалинска при содействии правительства островного региона проводит серию встреч, посвященных развитию СТК «Горный воздух».

В первом мероприятии, с которого стартовала серия общественных обсуждений, приняли участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, министр спорта региона Сергей Буренков, представители профильных ведомств администрации города, спортивной общественности и другие инициативные горожане. В режиме видеоконференции к обсуждению присоединились эксперты Института генплана Москвы.

Открывая встречу, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что муниципалитет заинтересован в комплексном развитии горнолыжного курорта.

«Горный воздух» расположен на территории городского округа, он является визитной карточкой островного региона и областной столицы. В последние годы комплекс заметно преобразился и стал настоящим местом притяжения для горожан и туристов. В частности, появились новые подъемники и трассы, оборудовано освещение, проведены другие работы. Вместе с тем существует необходимость продолжения деятельности в плане модернизации и дальнейшего развития «Горного воздуха», которая обязательно должна вестись с учетом мнения горожан, экспертов в различных областях, а также в комплексе с разработкой генерального плана Южно-Сахалинска.

– Мы, как люди, которые болеют за наш «Горный воздух», должны определить мероприятия, которые позволят ему стать еще более современным и комфортным. Важно сделать эту работу максимально открытой, привлечь как можно больше неравнодушных к судьбе города, заинтересованных людей, – подчеркнул Сергей Надсадин.

Большая часть встречи проходила в формате открытого диалога, активное участие в котором принимали представители спортивной общественности. Так, по мнению тренеров-преподавателей, на территории комплекса необходимо обустроить детский склон для занятий начинающих лыжников и сноубордистов. Также были затронуты вопросы организации питания, отсутствия игровой зоны и помещения для хранения личных вещей спортсменов.

Как подчеркнул депутат городской думы, автор и руководитель социальных проектов в сфере детского спорта Иван Бутаков, важной частью развития «Горного воздуха» должно стать появление новых объектов инфраструктуры и услуг, которые позволят расширить перечень занятий для посетителей. Также среди населения есть большая заинтересованность в появлении на территории комплекса новых доступных пешеходных маршрутов, развитии экологического туризма.

В ходе встречи к собравшимся обратился главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов. Он напомнил участникам обсуждения, что совместно с Институтом генплана Москвы в настоящее время ведется масштабная работа по созданию концепции пространственного развития областного центра, в рамках которой будет разработан укрупненный мастер-план развития восточной рекреационной зоны города, частью которой является «Горный воздух». Эта работа будет учитывать результаты всех необходимых научных исследований, мнения экспертов в сфере экологии, вопросы организации защиты тех склонов, которые уже есть и активно используются туристами.

Все озвученные в ходе встречи вопросы занесены в протокол. Каждый будет детально проработан на уровне города и профильных структур регионального правительства. Говоря об этом, Сергей Надсадин особо отметил, что исполнение всех пунктов протокола он взял на личный контроль, и потребовал от ответственных исполнителей незамедлительно подключиться к работе.

Отчет по исполнению наказов, данных спортивной общественностью городским и областным структурам, откроет следующую встречу по вопросам развития «Горного воздуха». До конца марта пройдет еще несколько обсуждений с участием профессионального сообщества, представителей общественных организаций, экологов.

Добавим, что с целью широкого общественного обсуждения наиболее актуальных вопросов развития горнолыжного курорта было принято решение о создании в городе общественного совета. Основной упор в его работе будет сделан на экологическую составляющую. В состав совета войдут члены научно-экспертного сообщества, экологи, руководители спортивных и туристических объединений, представители бизнеса и другие инициативные горожане.

– Уверена, что формат общественного совета с участием представителей самых разных сфер позволит выработать эффективные решения, которые учтут интересы всех наших жителей, – отметила руководитель южно-сахалинского спортивного клуба «Чемпион» Татьяна Котвицкая.

Ирина НОВИКОВА.