Вклад нефтяников в Победу. Подвиг в тылу

В Великую Отечественную войну трудящиеся Сахалина делали всё, чтобы помочь героической Красной Армии разгромить врага, они внесли достойную лепту в священное дело победы. Нефть, уголь, лес, рыба – все богатства советской сахалинской земли были поставлены на службу Родине, фронту.

Особенно больших успехов в военные годы добилась наша нефтяная промышленность. Беззаветно выполняя свой долг перед Родиной и фронтом, сахалинские нефтяники увеличили добычу горючего, по сравнению с 1944 годом, почти в два раза. О том, насколько быстро росла нефтяная промышленность, ярко свидетельствует следующий факт: рабочие, работницы, инженеры и техники Охинского, Эхабинского и Катанглинского промыслов в 1944 году добыл нефти на 100 тысяч тонн больше, чем в 1943-м.

Это повышение добычи горючего было достигнуто благодаря ускорению темпов бурения, вводу в эксплуатацию десятков новых высокодебитных скважин, улучшению технологического режима работы старого фонда скважин.

Годы Отечественной войны ознаменовались для нашей нефтяной промышленности открытием ряда новых нефтеносных пластов, добыча по которым заняла существенное место в общем балансе добычи нефти.

Одним из замечательных итогов работы нефтяников в дни войны является организация добычи и широкое использование естественного газа. До войны газ на Эхабинском промысле считался продуктом побочным. Несмотря на его изобилие, в кочегарках промысла сжигалось огромное количество нефти. Теперь газ широко используют. Все кочегарки Эхабинского промысла в первые же месяцы войны были переведены с жидкого топлива на газовое. В 1943 году по инициативе самих трудящихся Охинского района был построен газопровод Эхаби – Оха, чтобы дать газ в топки Охинского промысла и городу. На строительство выходили рабочие и служащие, инженеры и техники, учащиеся и домохозяйки. Строительство было закончено в короткий срок. Теперь эхабинским газом отапливаются кочегарки Охинского промысла, жилые дома, школы, больницы, детские сады и ясли. Использование газа дало возможность высвободить десятки тысяч тонн нефти для нужд страны и фронта.

Родина по достоинству оценила трудовые подвиги нефтяников Сахалина. За успешное выполнение заданий правительства по увеличению добычи горючего Указом Президиума Верховного Совета СССР 15 мая – в день 20-летия советизации Северного Сахалина большая группа рабочих и работниц, инженеров и техников награждена орденами и медалями Советского Союза.

Отечественная война потребовала много нефти. Но её ещё больше нужно для залечивания ран, нанесённых стране войной, для дальнейшего укрепления экономической и оборонной мощи Советского государства. Задача сахалинских нефтяников состоит теперь в том, чтобы закрепить достигнутые успехи и, не снижая темпов военного времени, идти вперёд к новым трудовым победам.

До освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов оставалось 79 дней

Наши герои

Уроженец Кировской области Закиев Габдулхан Шакирович призван в ряды Красной Армии в августе 1940 года. Служил в 179-м стрелковом полку в районе Львова. Полк 29 августа 1941-го вступил в бой с немцами. Отступал до Москвы, оборонял её, затем наступал. В августе 1942-го Закиев воевал в составе 284-го отдельного артиллерийского полка. С 9 августа по 3 сентября полк был в подчинении командира 79-й стрелковой дивизии и принимал участие в освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов.

Габдулхан Шакирович награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

После демобилизации по октябрь 1992 года жил в Южно-Сахалинске. Служил в линейной милиции, работал на мелькомбинате и птицефабрике.

Трудовая доблесть

На рыбозаводе «Моссия» вторую путину работает шкипером на рыбнице № 439 Мария Ивановна Николаева. В прошлом году её команда за месяц выполнила годовой план. В нынешнем уже привезла с глуби 41 центнер сельди.

Александровский совхоз полностью в установленные сроки завершил сев зерновых и посадку картофеля. На славу трудится звено знатной стахановки тов. Муковоз, нормы систематически выполняются на 150 и более процентов. А тракторист тов. Сазонов довёл выработку до двух норм в день.

До последнего времени буровую бригаду мастера тов. Печенова обслуживали слесарь (он следил за грязевым насосом и бурильным станком) и моторист-дизелист (обслуживал двигатель). Рабочий день у них не был полностью загружен. Слесарь тов. Тимошенко стал изучать и осваивать двигатель, а затем предложил совместить работу слесаря и моториста. И сейчас механизмы в бригаде обслуживает один человек.

Летний отдых школьников

С 15 июня в школах Александровска начали работать детские оздоровительные площадки. Оборудованы помещения, столовые, спальни, комнаты отдыха. С детьми занимаются воспитатели, за здоровьем следят медики. Всего за лето на площадках отдохнут 600 детей от 7 до 13 лет.