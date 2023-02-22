Вклад в победу

Анивские дети от всей души смастерили окопные свечи для земляков-участников спецоперации.



Для них в социально-реабилитационном центре «Алый парус» провели мастер-класс.

Педагоги смогли дать ребятишкам нужный настрой, доходчиво и честно объяснив, почему это простое изделие на передовой не менее важно, чем патроны.

Сама окопная свеча несложна в изготовлении: в жестяную банку вкладывают ленту картона, еще одна полоска гофрированной бумаги играет роль фитиля, и все это заливается жидкостью, в которую растапливают свечные огарки. Два мешка этого необычного груза в «Алый парус» передал настоятель местного прихода отец Дмитрий.

Сахалинске добровольцы уже научились делать свечи двух конструкций: в первой лента уложена спиралью, укладка второй напоминает звезду или снежинку. Когда такая свеча горит, она дает не только свет, но и тепло.

– Мы почти 50 свечей изготовили, на большее не хватило парафина, – рассказала одна из организаторов мастер-класса Светлана Астапович, секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних. – Картонные ящики и баночки брали в детском центре, – в дело идет то, что остается от продуктов на кухне. Дети резали, скручивали картон, подгоняли под размер банки, вставляли фитиль. А заливали горючую смесь в свечу уже взрослые. В «Алом парусе» оборудовали специальную зону для этого. И все работали в одноразовых перчатках и фартуках… Дети увлеклись, задавали вопросы, спорили: «А почему я неправильно сделал? А для чего это?». Мы объяснили, что сейчас зима, вы сидите в тепле, но наши мужчины на улице, в холодных окопах.

У детей глазки загорелись, они спрашивали, почему они на улице? Я думаю, на передовой почувствуют, с каким теплом мы эти свечи делали.

Лепту в будущую победу вместе со ребятами и Светланой Астапович внесли представитель «Союза женщин России» Елена Сушкова, педагог учреждения дополнительного образования «Звездный» Марина Кузнецова, руководила мастер-классом сотрудник «Алого паруса» Марина Бабенко.

Николай Шелепов.

Фото Светланы Астапович.