Владимир Чеботарёв отметил два юбилея: 80-летие и 50-летие творческой деятельности

Этому уникальному человеку подвластны мрамор и гипс, медь и бронза, дерево и камень, глина и пластмасса… В часы творчества его сильные и талантливые руки, воплощая замысел автора, преодолевают сопротивление материала и одухотворяют художественные образы.

Скульптур у Владимира Николаевича – на целую галерею: Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Антон Чехов, Андрей Первозванный, Александр Пушкин, Ван Гог, Евфимий Путятин, Николай Рудановский, Бронислав Пилсудский, Александр Невский… Впечатляют и его женские портреты, а также живописные и графические работы. Надо сказать, не все изваяния скульптора встречали тёплый приём у чиновников. Многие по несколько лет стояли невостребованными, а то и того хуже…

Однажды в мастерской заслуженного художника России «вырос» гигантский дуб. Это чудо чудное довелось увидеть запелёнатым в целлофан снизу доверху. Так скульптор оберегал модель в глине от сухого воздуха и перепадов температуры. Но когда приподнимал плёнку, в «оконцах» появлялись русалочий хвост или избушка на курьих ножках, худоба царя Кощея, над златом чахнувшего, или подслеповатые глаза Бабы Яги. Златая цепь на дубе и кот, разумеется, учёный не оставляли сомнений, что всё это – аллегорические персонажи пушкинского лукоморья.

Композиция потребовала от художника большого труда. Четыре тонны глины надо было найти, размочить и растереть, прежде чем она стала пластичной и послушной в лепке. Чеботарёв полагал, что сказочный дуб из цветного железобетона «пустит корни» на детской площадке в одном из скверов Южно-Сахалинска, неподалёку от памятника Пушкину. Детвора сможет забираться на ветви, чтобы посидеть там, погладить кису учёную или бесстрашно покружить вокруг дерева, не боясь сказочных злодеев.

Однако городской комиссии, принимавшей модель, работа Чеботарёва не глянулась: и царь Кощей был не тот, и Баба Яга не та, кота и того сочли недостаточно учёным… Ни в сквере, ни на парковой лужайке места сказочному дубу не нашлось, и Владимиру Николаевичу пришлось разбить громадину.

– Скульптору сложнее во много раз, чем художнику реализовать свою идею, – замечает он. – Как у нас говорят: главное, чтобы образ был похож. А если не похож, то работа не состоялась, хотя тут всегда надо смотреть глубже. В любом случае у автора есть право на своё видение.

Несомненно, истинное представление о масштабах созданного Чеботарёвым дала юбилейная персональная выставка в зале «Современникъ» областного центра. К тому же её баннеры напомнили: за «скобками» экспозиции у художника более 50 мемориальных досок и памятников, установленных в разных географических точках Сахалина и Приморья. Немало, если учесть, что скульптура – самый сложный и трудоёмкий вид искусства. Редко кто владеет им профессионально. К примеру, в островном регионе Владимир Николаевич единственный такой мастер.

Всегда интересно, как среди тысяч профессий человек находит свою, причём по призванию. Владимир Николаевич рассказал, что первые навыки скульптора получил от деда Павла по отцовской линии. На долю этого мужественного человека выпали четыре войны: первая империалистическая, гражданская (он служил в чапаевской дивизии), финская и Великая Отечественная. В мирное время дед занимался резьбой по дереву, рисовал. Двоюродный дядя был профессиональным художником, так что было у кого поучиться и патриотизму, и творчеству.

Служил Владимир в Военно-Морском Флоте во Владивостоке и зря времени не терял – учился в Московском заочном народном университете искусств имени Н. К. Крупской. Отдав долг Отечеству, военный моряк занялся китобойным и зверобойным промыслом. Его вела флотилия «Советская Россия» в Тихом и Индийском океанах.

– Мы охотились на крабоедов, – рассказал Владимир Николаевич, – добывали мясо для зверосовхозов.

В свои двадцать с небольшим Владимир повидал мир, о котором его сверстники узнавали из приключенческих книг. Он высаживался на мыс Адер в северной точке Антарктиды, где был базовый лагерь её первых исследователей. Побывал на необитаемом острове Петра в море Беллинсгаузена и на самом таинственном на Земле острове одиночества и безнадёжности – Кергелене. Недалеко от Антарктиды высаживался на Фолклендский (он же Мальдивский) архипелаг. У берегов Австралии его нога ступала по островам Нормана…

Впечатлений от увиденного хватило на всю жизнь. В часы отдыха Владимир вытачивал костяные фигурки морских животных друзьям в подарок.

Превращение морского зверобоя в настоящего художника-скульптора началось по возвращении из дальних походов во Владивосток. Владимир занимался в изостудии при Доме офицеров, работал в рекламной мастерской Приморского отделения Художественного фонда СССР, участвовал в выставках. Стал соавтором памятника погибшим на озере Хасан в годы войны. Такой мемориал появился в приморской Славянке. А во Владивостоке один из скверов до сих пор украшает чеботарёвский фонтан «Нептун».

Новая страница в судьбе и творчестве художника началась в 1980-м, когда с женой-сахалинкой он приехал на остров. А вскоре побывал на творческой даче знаменитых скульпторов в Переславле-Залесском. Там, ежедневно работая в студии, Владимир приобретал мастерство, навыки работы в разных техниках, познавал законы композиции и то, как в художественном образе передать натуру в её неповторимой индивидуальности.

И вот уже 44 года многогранное творчество Чеботарёва связано с культурным и историческим наследием островного региона и страны. Красивое место памятнику святому апостолу Андрею Первозванному скульптор присмотрел в сквере у Дворца детского и юношеского творчества – рядом с храмом и тогда ещё Домом офицеров Российской Армии. Ведь один из почитаемых и любимых святых покровительствовал Руси и её мореходам. Бывший военный моряк посвятил своё монументальное произведение 2000-летию христианства. В России это был первый памятник святому апостолу. По словам скульптора, есть особый смысл в том, что установлен он на дальних рубежах земли российской.

По преданиям, апостол обладал способностью передвигаться по воде, как по суше. И Владимир Николаевич стремился передать в камне лёгкость его поступи и полтора года вручную рубил три каменные глыбы. Четырёхметровая десятитонная скульптура, высеченная из пильвинского серо-голубого диорита, выглядит не массивно, а величаво и будто парит над постаментом.

Чеботарёв – автор памятников репрессированным землякам и погибшим в нефтегорском землетрясении. В городское пространство Южно-Сахалинска вписались его работы, посвящённые Пушкину, Рудановскому, Чехову, Путятину, Пилсудскому и другим выдающимся личностям.

Чеботарёв – член Союза художников России. Несколько лет возглавлял его региональную организацию. За успехи в творчестве и содействие в развитии изобразительного искусства награждён золотой медалью этого Союза. Действительный член Петровской академии наук и искусств.

Среди наград Владимира Николаевича – орден Дружбы, золотая медаль «Василий Шукшин». Он – «Почётный житель Южно-Сахалинска». Его работы хранятся в областном художественном музее, частных коллекциях в России и за рубежом.

Людмила Степанец.