Владимир Путин направил приветствие к участникам церемонии открытии форума «ОстроVа» 

Старт Всероссийскому молодёжному форуму «ОстроVа» платформы Росмолодёжь. События дали в ледовом дворце «Кристалл» в Южно-Сахалинске. Масштабное мероприятие собрало около 3 тысяч человек. Торжественную церемонию открыли приветственные слова президента России Владимира Путина. Их озвучил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

– За прошедшее время форум стал местом притяжения и консолидации талантливых, инициативных и целеустремлённых молодых людей из разных регионов страны. Уверен, что и в этом году форум пройдёт с успехом, а насыщенная деловая и культурная программа послужат открытому и неформальному обсуждению широкого круга вопросов, волнующих молодёжь, – сказал в своем обращении Президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что наряду с новыми участниками, на Сахалин приехали и опытные «островитяне». Многим из них форум уже помог определиться с выбором профессии, обрести надёжных друзей и единомышленников и главное – внести личный вклад в реализацию востребованных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Дальнего Востока и других регионов России.

В своем обращении к участникам первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко предложил начать церемонию открытия форума «ОстроVа» с минуты молчания в честь памяти погибших военнослужащих специальной военной операции.

– Будет честно, если мы начнём церемонию открытия с того, что отдадим дань уважения ребятам, которые сегодня выполняют высший гражданский долг – ценой жизни защищают нашу страну. В честь их памяти мы должны идти дальше. Ведь любой вызов для России – это возможность сделать новый шаг вперёд, – отметил Сергей Кириенко.

С приветственным словом на открытии форума также выступили губернатор области Валерий Лимаренко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, а также руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

– Уважаемые сахалинцы и курильчане! Дорогие гости форума! Я приветствую вас на концерте участников проекта академии Ларисы Долиной! Это яркий пример того, что у нас можно самореализоваться не только в профессии, но и в творчестве. Сегодня на эту сцену выйдут сахалинские артисты. Большинство произведений, которые они исполнят, написали жители островов. Люди, которые любят свой край, и рассказывают о нем в песнях. Все они талантливые люди. Давайте поддержим их, друзья! Отличного всем вечера, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– Здесь сегодня представлена вся Россия – собрались смелые, целеустремленные, умные люди. У вас есть идеи для развития своих регионов и страны. Ставьте себе самые смелые цели – мы дадим инструменты для их реализации. Хорошего вам общения, интересного обсуждения проектов и всего самого доброго, – сказал Валерий Фальков.

– Хотелось бы поприветствовать жителей Сахалинской области. За эти несколько дней мы тоже немножко стали сахалинцами, влюбились в этот регион до глубины души. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что так гостеприимно встретили молодежь со всей страны. А участникам форума хочется сказать спасибо за неравнодушие, созидательную позицию, за то, что каждый день вносите вклад в развитие нашей страны, – подчеркнула Ксения Разуваева.

Концерт – открытие в этом году подготовили сахалинские артисты, которые вошли в состав Академии Ларисы Долиной. Они спели на одной сцене с автором и исполнителем собственных хитов SHAMAN.

– Концерт поставлен полностью сахалинскими специалистами. Это артисты, танцоры, оркестр. Постарались, чтоб это было торжественно, интересно и со смыслами, – рассказала министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик.

Форум собрал на Сахалине 500 молодых людей от 14 до 35 лет из 88 регионов России. Конкурс составил рекордные 16 человек на место.

– Первое, что меня поразило – дружелюбность сахалинцев. Еще я мечтаю побывать на маяке Анива. Для меня это замечательный повод приехать в регион в следующем году. А может, связать с ним свою жизнь, – поделилась первыми эмоциями Амалия Галиева из Самарской области.

– Принимаю участие в форуме во второй раз. Надеюсь получить грант на реализацию своего проекта – военно-полевые сборы «Восточный рубеж» для юнармейцев Холмского городского округа. Хочу зарядиться энергией, узнать что-то новое, найти единомышленников, – рассказала о своих планах Дарья из Холмска

Закрытие всероссийского форума «ОстроVа» состоится 13 августа. В рамках мероприятия выступит группа Uma2rman.

Напомним, цель форума – помочь участникам в личностном и профессиональном росте. Образовательная программа включает несколько направлений: «ОстроVа Цифровизации», «ОстроVа Патриотического воспитания», «ОстроVа Карьеры».

В этом году к форуму присоединились подростки от 14 лет. Для них организовали трек «ОстроVа Первых», разработанный при поддержке российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

В рамках деловой программы участникам расскажут о векторе развития области и презентуют островной круглогодичный центр развития компетенций молодёжи «Карьера в регионе.рф».

В дни проведения форума для жителей и гостей Южно-Сахалинска будет доступен Большой образовательный шатер (БОШ). Там пройдут мастер-классы, лекции, просмотры фильмов, встречи с олимпийскими чемпионами. Лекторами станут представители известных сообществ в России: технологической корпорации VK, АНО «Россия – страна возможностей» и проекта-агрегатора «Другое дело», проекта «Твой ход» от Росмолодёжи.

По традиции участники форума «ОстроVа» представили свои социально значимые проекты на грантовый конкурс Росмолодёжи. Максимальный размер гранта в этом году составляет 1 миллион рублей.

Организаторами Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» выступают правительство Сахалинской области и федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), сообщает пресс-служба правительства области.