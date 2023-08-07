Владимир Путин подписал закон, который запрещает смену управляющей компании в многоквартирном доме чаще, чем раз в год. Мера направлена на борьбу с «захватом» домов, в которые одной УК были вложены средства и налажены все процедуры.

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