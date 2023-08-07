Владимир Путин подписал закон, который запрещает смену управляющей компании в многоквартирном доме чаще, чем раз в год. Мера направлена на борьбу с «захватом» домов, в которые одной УК были вложены средства и налажены все процедуры.
Каждый раз мы испытываем особые чувства, когда коллекцию нашего проекта пополняют произведения профессиональных авторов, известных музыкантов, поэтов, звезд эстрады. Радостно, что, проживая далеко от...
Три успешных боя
Невельчанин Константин Кубарев завоевал золото на всероссийских соревнованиях по боксу «Байкал-2023» памяти чемпиона Олимпийских игр В. К. Сафронова и серебряного призера Олимпийских...
Еще одна мера поддержки участников специальной военной операции была введена в островном регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Усовершенствовать свои профессиональные навыки или получить...