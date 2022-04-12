Владимир Путин поручил главам регионов принять участие в организации форума «Сильные идеи для нового времени»

«Принять участие в организации, в том числе информационном сопровождении, и проведении в 2022 году форума «Сильные идеи для нового времени», организуемого автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фондом «Росконгресс»», – говорится на сайте Кремля.

Основная задача форума – создать постоянно действующую платформу, где любой житель России может предложить свою идею по развитию страны и получить необходимую поддержку. Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта.

Заявки принимаются на крауд-платформе ideas.roscongress.org до 22 апреля по семи направлениям. На сегодняшний день подано 4348 идей, зарегистрировано 13630 участников. Наибольшую активность проявляют жители Самарской, Московской и Нижегородской областей.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он пройдет летом 2022 года. Там планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Первый форум АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тыс. идей, поступивших на крауд-платформу форума, экспертами отобрана 1000 проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.