Владимир Путин позвал Сахалинскую область на форум «Сильные идеи для нового времени»

Президент страны Владимир Путин пригласил региональные команды подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Проект даёт каждому россиянину возможность представить свои предложения и проекты по развитию города, региона или страны в целом.

По словам президента, экономика России, госбюджет, а также частный бизнес располагают необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Поэтому стратегические цели, которые были поставлены до 2030 года – должны быть достигнуты.

– На что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени, – сказал Владимир Путин.

Отбор идей для федерального форума проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org, куда каждый сможет подать свою идею и получить фитбэк от экспертов и других пользователей.

Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для нового времени» запланировано на лето 2022 года. Там представят 100 сильных идей, которые по задумке организаторов внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей.

БЭК: Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. На него поступило 15 тыс. идей. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей – легли в основу новой стратегии АСИ.