Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию городов Дальневосточного федерального округа

Рассматривались мастер-планы Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин приняли участие в мероприятии в режиме видеосвязи.

Президент России, открывая совещание, отметил, что за последние десять лет достигнуты заметные результаты в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Вместе с тем предстоит приложить серьезные усилия, чтобы кардинально повысить качество жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности для образования, трудоустройства и самореализации граждан. В 2021 году было объявлено о запуске большого проекта по развитию дальневосточных городов.

— Ключевым инструментом, своего рода отправной точкой для работы, для приложения ресурсов здесь являются мастер-планы городов. Как мы договаривались, они должны базироваться на запросах жителей и бизнеса, включать не только градостроительные решения: например, ввод в строй жилых домов, благоустройство парков и скверов, создание детских садов и школ, поликлиник и больниц, дорог и мостов. Эти задачи должны грамотно сочетаться с развитием экономики в целом, с использованием конкурентных преимуществ городов и территорий, — сказал Владимир Путин.

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что есть ряд проблем, которые сдерживают развитие Дальнего Востока: высокая стоимость строительных материалов в удаленных районах, сложная логистика, сейсмическая активность, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— В этой связи прошу Вас для ускорения реализации поставленных задач поддержать следующие предложения: ввести для Дальнего Востока коэффициенты учета региональных особенностей, включая транспортную доступность, сейсмику, при распределении средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов социальной, культурной, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры; разрешить использовать при реализации программы «Дальневосточный квартал» механизм комплексного развития территорий и софинансирования их подготовки, — обратился к Президенту Юрий Трутнев.

— Южно-Сахалинск – это наш сахалинский центр газодобычи, город, который для «Газпрома» родной, в котором мы трудимся и живем. На сегодняшний день Южно-Сахалинская агломерация газифицирована. Мы с Лимаренко Валерием Игоревичем каждый год корректируем программу газоснабжения и газификации Сахалинской области, а не просто Южно-Сахалинска. И я могу сказать, что мы идем в ногу со временем, — сказал Алексей Миллер.

— К 1 января 2026 года область выйдет на первое место в Дальневосточном федеральном округе по уровню газификации – 79,6 процента. И это заслуга администрации области, и, без сомнения, заслуга губернатора. Конечно, Валерий Игоревич вносит огромный вклад в ту динамику, я бы сказал, в ту пассионарность, которая есть на сегодняшний день на Сахалине.

И нам удалось внести свой вклад в создание мастер-плана Южно-Сахалинска. Город рыхлый, а мы все хотим его видеть современным. Это город, который действительно заслуживает гораздо большего.

Мы приняли решение, – конечно же, оно согласовано и с правительственными структурами, и с администрацией города, – что «Газпром» в Южно-Сахалинске формирует функциональный центр города. Мы запланировали и строим самые современные офисные помещения, которые соответствуют мировым стандартам. Мы строим там школу, детский сад, спортивные и социально-культурные объекты. Все те обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполним в срок.

За город душа болит. Город большой, город трудовой, но он должен стать городом – а так, Вы знаете, даже не чувствуется, где центр города, в буквальном смысле слова. Уверен, что через очень короткий промежуток времени мы увидим совершенно другой Южно-Сахалинск.