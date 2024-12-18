Четверг, 19 декабря, 2024
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Владимир Путин в прямом эфире подведет итоги 2024 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны

Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут 19 декабря в 12:00 МСК в совмещенном формате — под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на официальных ресурсах: https://moskva-putinu.ru/

«Общаясь с экспертами в разных областях и с избирателями в округе, я часто задаю вопросы об ожиданиях на будущий год и отмечу наиболее популярные ответы. Прежде всего, граждане надеются на снижение уровня безработицы и инфляции, а также на стабилизацию цен на основные продукты питания. Экономисты ожидают, что ВВП вырастет на 2-3%, а объем инвестиций в инфраструктурные проекты вырастет на 15-20% по сравнению с 2023 годом. Финансирование социальных программ и выплаты на детей могут увеличиться на 10-15%. Специалисты прогнозируют увеличение на 20% количество выданных ипотечных кредитов. Теперь остается внимательно послушать «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря в 12:00 по московскому времени  и сравнить ожидания с реальностью», – поделился депутат Сахалинской областной Думы Юрия Им.

Россияне уже собрали более 720 тысяч вопросов (актуально на 13.12) и обращений к Владимиру Путину. В этом году впервые для обработки вопросов граждан будет дополнительно задействован искусственный интеллект.

В 2023 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Всего от граждан поступило более 2 000 000 вопросов.

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