Владимир Путин в прямом эфире продемонстрировал копию боевого знамени с надписью «Сахалин с вами»

В Гостином Дворе в Москве прошла итоговая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией. Она длилась 4,5 часа. Президент России ответил на 76 вопросов граждан и журналистов.

На совмещенной прямой линии и пресс-конференции Президент России Владимир Путин попросил вынести в зал и развернуть копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую передали ему бойцы. На якоре в центре можно прочесть надпись «Сахалин с вами».

Глава государства рассказал, что в ходе регулярного общения с бойцами СВО он получает от них различные сувениры, шевроны, оружие и многое другое.

– И вот совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени. Я специально взял его с собой. Во-первых, я хотел поблагодарить ребят за этот подарок. Во-вторых, будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения, – сказал Владимир Путин в прямом эфире.

Президент также заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта, российские бойцы освобождают землю квадратными километрами каждый день.

С первых дней СВО Сахалинская область начала делать все возможное, чтобы приблизить победу, сообщила пресс-служба правительства региона. Регулярно с Сахалина на Донбасс отравляют грузы. На передовую передали дизельные генераторы, новейшие беспилотники и системы для подавления вражеских дронов, внедорожники, мини-экскаваторы, другую технику и снаряжение. Запущен проект «Сопричастность», благодаря которому, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких.

Как и большинство жителей страны, прямую линию Президента смотрел губернатор Валерий Лимаренко.

– Наш главнокомандующий дает четкие установки, куда будет двигаться страна дальше, какие у нас приоритеты, цели и задачи, – прокомментировал глава Сахалинской области. – Приоритет для нас сегодня – всесторонняя поддержка наших защитников и их семей. Мы постоянно отправляем на передовую технику, оборудование и другие вещи, которые требуются нашим бойцам. Делаем все, чтобы приблизить победу и возвращение ребят домой. А пока они героически воюют, отстаивая интересы и единство Родины, мы заботимся об их семьях.

На Сахалине открыт филиал «Фонда «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества. Они занимаются вопросами поддержки ветеранов и участников СВО и членов их семей. Социальные координаторы персонально работают с ветеранами СВО – помогают им получить меры государственной поддержки в режиме «одного окна», а также решить разные вопросы.

По распоряжению губернатора раненые бойцы проходят реабилитацию в гражданских медицинских учреждениях. Они получают лучшую помощь и восстанавливают здоровье под присмотром высококлассных специалистов.

– В Сахалинской области действует свыше 20 мер поддержки воинов СВО и их семей. С первых дней специальной военной операции жители наших островов помогают воинским подразделениям в зоне СВО, придумывают и воплощают благотворительные и культурные проекты, активно ведут просветительскую работу, посвящают свое время, свои силы нашим воинам. Эту помощь невозможно переоценить. В прошлом году депутаты единогласно поддержали инициативу губернатора Валерия Игоревича Лимаренко об утверждении в Сахалинской области медали «Сахалинская область – фронту» I, II, III и IV степеней. А в этом году мы кратно увеличили количество награждаемых. Этой высокой наградой отмечаем добровольческий, волонтерский подвиг сотен сахалинцев и курильчан, которые поддерживают наш фронт, – отметила председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова.

Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью «За укрепление боевого содружества».