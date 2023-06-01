Владимир Путин высоко оценил работу комиссии Госсовета по инвестициям

Валерий Лимаренко, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Инвестиции», принял участие в совещании Президента с членами Правительства, которое прошло в режиме видеоконференции. Губернатор Сахалинской области рассказал главе государства о работе, которая проводится во всех регионах России для повышения инвестиционной привлекательности.

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что ядро инвестиционной политики – внедрение унифицированных и понятных, благоприятных для инвесторов правил во всех регионах страны. Он выделил пять основных блоков в инвестиционном стандарте: инвестиционная декларация, инвестиционный комитет, агентство развития, инвестиционные карты и свод правил, отметив, что на данный момент региональные инвестиционные стандартысодержат весь необходимый инструментарий, позволяющий каждому региону повысить инвестиционную привлекательность и выстроить устойчивые связи с инвесторами. Первый вице-премьер особо отметил успешную работу по этим направлениям ряда регионов страны, среди которых и Сахалинская область.

Глава государства отметил, что эта работа ведется после Петербургского экономического форума 2021 года, когда были сформулированы соответствующие поручения.

– Работа проделана большая, она развёрнута широко. Хочу поблагодарить и Лимаренко Валерия Игоревича с коллегами, которые работали в рамках Госсовета.

Валерий Игоревич, ваша оценка того, как идёт работа, и, может быть, что-то нужно ещё добавить, на чём-то внимание особое сосредоточить, – обратился Владимир Путин.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что работа по стандартизации – основной фактор конкурентоспособности. Среди успешных направлений деятельности глава комиссии Госсовета выделил работы по оптимизации бюрократических процедур, с которыми сталкиваются инвесторы, в виде сокращения времени на их прохождение путем внесения изменений в законодательство. Так, благодаря совместной работе министерства инвестиционной политики Сахалинской области, федерального министерства экономического развития и «Росатома» удалось ускорить процессы на 15-20 процентов. Например, на 40 дней сократилось предоставление земельных участков, на 31 день – подключение к газу, на 20 дней – к электрическим сетям.

– Инвесторы должны вкладывать деньги в российские регионы, а не в соседние государства. Созданы условия, когда каждый губернатор может дать конкретное предложение, как улучшить этот процесс, сократить время. Мы реально сокращаем время, и у нас накопилась уже большая практика. Этот пакет мы сейчас готовим, и каждый человек может воспользоваться этими результатами. Эта работа распространяется по всей территории Российской Федерации. Будем продолжать заниматься этим. Готовим заседание Госсовета по этому вопросу в конце года, – рассказал Валерий Лимаренко.

– Я хочу вас поблагодарить за то, что вы эту работу организуете с площадки Госсовета. Хочу отметить положительные результаты на Сахалине. В целом, я уже сказал, программа развёрнута. Хочу и Правительство тоже отметить в этом плане – действительно, работа важная. Она всегда важная – наладить инвестпроект, – а сейчас вдвойне-втройне важная. То, что мы сопровождаем таким образом эту работу, имеет большое значение, – заключил Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба регионального правительства.