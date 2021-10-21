Владимир Высоцкий тоже отметился…

Для журналистов «Советского Сахалина» стало откровением, что в приключенческом фильме «Внимание, цунами!» 1969 года выпуска звучит песня про наши острова, текст которой написал известный бард и поэт Владимир Высоцкий. Называется она «Долго же шел ты в конверте, листок…». Об этом сообщила профессор СахГУ Елена Иконникова и дала повод к интернет-раскопкам.

Оказалось, Вы­соцкий написал два текста для композитора Олега Каравайчука. Но вторая песня «Пословица звучит витиевато…» (или «Цунами») в фильм не вошла. Исполнителем первой стал певец Лев Барашков.

Сюжет фильма, вероятно, был навеян трагедией 1952 года, когда Северо-Курильск практически смыла гигантская океаническая волна. Сценарист Игорь Старков и режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич решили рассказать о семи военных моряках, служивших на дальнем посту экстренного оповещения в Тихом океане. Их задачей было первыми обнаружить угрозу цунами и предупредить людей на материке о надвигающейся опасности. Когда на острове случилась беда, моряки выполнили долг и ценой своих жизней спасали пострадавших. Как отметили критики, главное в картине – столкновение страшной стихии и силы человеческого духа.

Одесская киностудия снимала эту киноленту на Черном море и во Владивостоке. По информации одного из приморских очевидцев, в массовке были заняты местные жители и студенты Дальневосточного института искусств. За съемочный день им платили 3 рубля. В то время пообедать в студенческой столовой можно было за 50 копеек. Проезд в трамвае стоил 3 копейки, в троллейбусе – 4, в автобусе – 5, билет на дневной киносеанс – 30 коп., на вечерний – 50. «На гонорар мы немного погуляли», – вспоминает бывший студент.

Когда кинолента вышла в прокат, в титрах фильма «Внимание, цунами!» фамилии Владимира Высоцкого не оказалось, и, быть может, не случайно. За год до выхода фильма на экраны развернулась кампания жесткой критики песенного творчества Владимира Семеновича. Пресса писала, что ауди­тории под видом искусства преподносится пошлость, обывательщина, безнравственность.

Звучала острая критика и от профессиональных композиторов, таких, как Василий Соловьев-Седой и Дмитрий Кабалевский. Даже песню «О друге» из фильма «Вертикаль» и ту отнесли к разряду «образцов низкопробной продукции». Вероятно, по этой же причине ленинградский композитор Олег Каравайчук в титрах фильма указан как дирижер оркестра.

Песня «Долго же шел ты в конверте, листок…» не стала популярной. Как бы то ни было, она вошла в историю кинематографа, а также в память некоторых почитателей творчества Высоцкого и литературоведов. Давайте послушаем ее и составим свое мнение.

Людмила Степанец.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

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