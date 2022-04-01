Владимиру Путину доверяют 81,0% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ — 79,0%. На прямой вопрос о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5п.п. за последнюю неделю), Владимиру Жириновскому – 41,1% (-4,8п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 27,5% (-1,2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 27,1% опрошенных (-3,5п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 8,4% (+0,0п.п. за неделю).
Люблю ездить в общественном пассажирском транспорте. Вот где можно изучать нравы и характеры людей!
Часто конфликты разгораются на пустом месте, и пассажиры включаются в них, организуются чуть ли не собрания на колесах....