Власти предлагают компромисс автомобилистам

Несмотря на призывы и рекомендации мэрии областного центра воздержаться на время уборки снега от поездок на личном транспорте, его на улицах меньше не становится. Такой инструмент, как запрет, здесь неприменим, поэтому городские власти стали применять другую тактику – временное перекрытие участков дорог.

Со второй половины 17 января таким образом удалось очистить участок Физкультурной – от Крайней до Бумажной. Затем закрывали улицу Поповича на двух отрезках – между Чехова и проспектом Мира, улицами Комсомольской и Горького.

Сегодня, 18января ее продолжили «оживлять» от проспекта Мира до Физкультурной. В таком же формате привели в чувство участки улицы Карла Маркса от Чехова до Дзержинского, и проезжую часть на Хабаровской (от Комсомольской до проспекта Мира).

Мэрия на своем сайте и через соцсети обращалась к автомобилистам с просьбой убрать своих стальных коней, чтобы не мешать расчистке.

Можно сказать, город попытался найти компромисс и предложил владельцам авто такой вариант: они убирают транспорт на время расчистки, а потом могут снова вернуть его на прежние места. Насколько сознательными оказались южно-сахалинцы – будет видно к концу недели.

Ликвидация последствий циклона продолжалась и ночью, процесс контролировал вице-мэр Ильдар Ахтариев. За это время люди и техника расширяли проспект Мира, улицы Сахалинскую, Больничную, Поповича, Лермонтова, сообщил мэр областной столицы Сергей Надсадин в своем инстаграм-аккаунте. Он так же обратил внимание, что без перерыва чистятся внутриквартальные проезды и частный сектор во Владимировке, пробиваются дороги в планировочных и отдалённых районах.

Объем работы здесь большой, за один присест все не сделаешь. Поэтому во Владимировке 50 улиц пока расчищены в одну колею, остается освободить от завалов еще 24. Первоочередная задача здесь, как отметил в своем аккаунте градоначальник – пробить проезд в одну колею, затем расширять дороги.

Работа дорожников не всегда видна, иногда людям кажется, что делают они ее медленнее, чем хотелось бы. Можно понять настрой людей, которые вторые сутки тратят в среднем два часа, чтобы по пробкам добраться в центральную часть города с его северных окраин – Лугового, Новоалександровска и Березняков.

Но нельзя не учитывать, что расчистка не прекращается, и благодаря этому пошли автобусы в Синегорск (их движение во время метели прерывалось) и в Новое Дальнее (это маршруты №№ 81, 104 и 105), где из-за обильных осадков не было проезда.

Пока чистили дорогу на Синегорск, в этом пригороде областного центра закончились запасы хлеба. Чтобы он не исчез совсем, туда, еще до открытия проезда в сопровождении дорожной техники отправили машину с южно-сахалинского хлебокомбината, она развезла продукт и в сам Синегорск, и в расположенные по пути населенные пункты.

Владимир ПАВЛОВ.

Только цифры

Опрос, проведенный «Советским Сахалином» в своем телеграм-канале показал, что в разгар метели основная часть горожан (56 проц.) осталась дома; 25 проц. отправилось на работу пешком; 15 проц. откопали авто и поехали; 4 проц. поехали на автобусе; 1 проц. застрял по дороге и вернулся.

Кстати

Актуальные планы по расчистке Южно-Сахалинска можно увидеть в телеграм-канале города или аккаунте @yuzhnosakhalinsk_official .

Городские власти надеются, что население будет следить за графиком и убирать на время расчистки припаркованные автомобили.

Возьмите на заметку

За движением пассажирского транспорта можно следить в режиме реального времени на информационном портале http://bus.yuzhno-sakh.ru

Уточнить расписание автобусов и приблизительное время прибытия/отбытия можно у диспетчеров по телефону горячей линии: 51-00-51.