Власти Южно-Сахалинска обещают изменить работу общественного транспорта для удобства горожан

О том, как это будет действовать на практике, рассказали на пресс-конференции вице-мэр Виталий Данилов, заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов и руководитель АНО «Центр развития городской среды» Василий Вишневский.

С августа в городе изменится система управления всеми пассажирскими перевозками. Как пояснил Виталий Данилов, она позволит поднять заинтересованность транспортников. Их прибыль будет рассчитываться на основе пассажиро-километров, то есть пройденного по маршруту расстояния. Чем больше проехал – больше заработал. Считать эти показатели станет единый оператор перевозок – новая структура, которая займется организацией процесса и контроля за его исполнением. Ей же транспортники будут сдавать выручку, а уже из нее каждый водитель получит заработанное с учетом пройденных пассажиро-километров.

Это и есть стимул к тому, чтобы ездить по графику, не сходить с маршрута раньше времени оттого, что пассажиров всего 2-3 человека. Мэрия надеется, что это уменьшит число жалоб горожан на долгие ожидания автобуса нужного маршрута в вечернее время.

Параллельно с этим грядут изменения в системе оплаты проезда пассажирами. Она будет строиться по принципу – чем больше поездок, тем меньше ее стоимость. Власти делают ставку на безналичные расчеты и обещают, что они будут выгоднее, чем езда за наличные рубли.

–Наши специалисты разработали «тарифное меню» – это гибкая система оплаты на городском транспорте, – пояснил вице-мэр Данилов. – Суть его в том, что если человек в течение получаса пересаживается с одного автобуса на другой, то плата за вторую поездку взиматься не будет.

Параллельно планируется запустить новое приложение для работы пассажирского транспорта. Как рассказал Александр Попов, оно позволит не только отследить находящиеся на линии автобусы, но и пополнить проездной билет. Та же программа уведомит о временных изменениях схем маршрутов из-за ремонтов дорог и пр.

Такие же революционные изменения грядут в рядах подвижного состава. В этом году на городские маршруты выйдут 125 новых автобусов – 111 машин средней , 6 – малой и 8 – большой вместимости. Они заменят практически половину имеющейся сейчас техники.

– Все приобретения – 2020-21 года выпуска, они приспособлены для перевозки маломобильных категорий населения и оснащены кондиционерами, – подчеркнул Данилов. – Автобусы малой вместимости пустят на небольших улицах, где нет большого потока транспорта и пассажиров. Планируется так же закупить несколько электробусов. В этом году их будет немного, основные поставки планируются в течение следующих двух лет.

Для повышения скорости передвижения по городским маршрутам продолжится эксперимент с выделенными под общественный транспорт полосами, начатый в прошлом году. Проведенные исследования показали: Южно-Сахалинску необходимо порядка 17 км «выделенок», чтобы повысить эффективность перевозок внутри города. Но делать это надо с учетом интересов других участников движения, сохранив пропускную способность перекрестков. Поэтому в нынешнем году будет обустроена примерно половина от всей необходимой длины автобусных полос.

–В первую очередь такая полоса появится на участке улицы Ленина и на улице Сахалинской (отрезок от Холмского шоссе до Ленина), – рассказал директор АНО «Центр развития городской среды» Василий Вишневский. –»Выделенки» создадут за счет переразметки проезжей части. Приоритет проезда перекрестков планируется обеспечивать с помощью шлюзовой системы организации движения, которая позволяет сохранить пропускную способность для водителей личного транспорта. Таким образом движение будет сбалансировано для всех его участников .

Изменения ждут и городские маршруты. Сейчас их 43, и некоторые дублируют друг друга. Поэтому намечена оптимизация, в результате которой останется 39 маршрутов.

– Но это не значит, что с каких -то направлений транспорт уйдет, – разъяснил Виталий Данилов. Наоборот – он охватит некоторые места, где его не было. Это, в частности, участки улиц Украинской, Железнодорожной, Хабаровской, Детской. Оптимизируют число автобусных остановок – их станет больше, порядка 70. Поменяется их расположение, потому что кое-где расстояние между ними больше 1,5 км, что не оптимально. Я думаю, все эти изменения будут только во благо горожан.

Все перечисленные новшества – составные части идущей в областной столице реформы общественного транспорта.

Областной центр в пилотном режиме вошел в профильную программу , которую курирует корпорация ВЭБ.рф. Соответствующее соглашение с ней подписал губернатор региона Валерий Лимаренко. Федеральные эксперты при участии минтранса РФ провели мониторинг пассажирских перевозок в городе.

В прошлом году мэрия заказала научную работу по этой теме. Ее выполнила компания «Центр экономики инфраструктуры», выигравшее объявленный конкурс. Остается ждать практического воплощения полученных рекомендаций. Власти убеждены, что нынешний год станет переломным для общественного транспорта Южно-Сахалинска.

Справка

Приобретение электробусов планируется по концессионному соглашению. Правительство области подготовило заявку в правительство РФ на выделение инфраструктурного бюджетного кредита для этих целей. Другая часть финансирования – льготный кредит концессионеру от корпорации ВЭБ.РФ. Затраты на этот транспорт будут выше, чем на обычные автобусы, но администрация города обещает, что на тарифах это не скажется.