Вложения в экономику Сахалина и Курил могут побить прошлогодние показатели

Привлечение инвестиций в область стабильно растёт: за 9 месяцев нынешнего года их сумма поднялась до рекордных 270 млрд рублей – при том, что за тот же период 2024-го этот показатель составлял 208 млрд рублей. За весь прошедший год вложения инвесторов были на уровне 355 млрд рублей.

Такие данные озвучил на недавнем заседании регионального правительства губернатор Валерий Лимаренко.

– Привлечение инвестиций – не просто цифры. Это развитие региона, новые производства и рабочие места для наших земляков, благополучие их семей, а также реализация социальных программ за счёт финансовой отдачи от проектов, – отметил глава области.

По его словам, есть все шансы побить прежний рекорд.

Резиденты, для которых на островах созданы особые условия ведения бизнеса, в нынешнем году организовали 1,5 тыс. рабочих мест. Запущен ряд значимых проектов в нефтегазовом секторе, рыбопромышленном комплексе, туризме. Несмотря на непростые внешние условия, бизнесу интересно работать в нашем островном регионе. Средства вкладываются в рыбную отрасль, туризм, нефтегазовую сферу.

Недавно на базе нефтегазового индустриального парка заработал цех компании «Сахалин Турбина Сервис». Предприятие обслуживает проекты по добыче углеводородов и объекты энергетики, выпускает специализированное теплотехническое оборудование, а теперь занимается ещё ремонтом газовых турбин и их комплектующих. Начала работать производственная линия, не имеющая аналогов на Дальнем Востоке. Она позволяет выполнять работы на месте без необходимости вывозить технику за пределы региона и страны. Объём инвестиций составил 2 млрд рублей, создано 122 рабочих места.

В этом месяце в селе Озёрском Корсаковского района ввели в строй крупный производственный комплекс.

Там можно перерабатывать в сутки до 700 тонн кеты, трески и тихоокеанской сельди, выпускать широкий ассортимент мороженой продукции. Планируется также производить востребованные рыбную муку и рыбий жир.

На территории «Горного воздуха» в областном центре ООО «Сахалин шале» завершило строительство третьей очереди апарт-отеля Sunrise Hill. Это 23 коттеджа на 101 номер.

Главное – создан большой задел для привлечения средств в островной регион. Сегодня в портфеле областного министерства инвестиций, промышленности и внешних связей 222 проекта на общую сумму 887 млрд рублей. Основная часть – проекты резидентов территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Курильских островов. Для них, в частности, установлены льготы по налогам на прибыль и имущество, на социальные взносы. В упрощённом порядке предоставляются земельные участки. Такие условия преференциальных режимов дают выгоду инвесторам. В итоге создаётся дополнительный импульс для социально-экономического развития региона.

Как отметил и. о. министра инвестиций, промышленности и внешних связей островного региона Борис Дымбрылов, прослеживается налоговая отдача для консолидированного бюджета области от реализации их проектов. Сегодня резидентами ТОР и СПВ являются 119 компаний. С начала 2025 года привлечено 14 новых резидентов. Совокупная стоимость проектов превысила 265 млрд рублей. Всего планируется создание порядка 13 тыс. рабочих мест.

Работа правительства области по созданию комфортных условий для бизнеса стабильно получает высокую оценку. Несколько лет подряд островной регион входит в топ-4 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Позиция субъекта Федерации в нём определяется на основе обратной связи от предпринимателей, ведущих бизнес в регионе.

Антон СМОЛЯКОВ.

