Вместе с Газпромом. Для комфорта и экологии

На днях был торжественно подписан контракт на проектирование спортивных объектов. Разработка соответствующей документации уже началась и завершится до конца года.

Представители крупнейшей в России энергокомпании «Газпром» и областные власти закрепили ранее достигнутые договоренности. Компания планирует построить в Южно-Сахалинске крупный жилой комплекс. Рядом с ним возведут современную школу и детский сад. Кроме этого в планах – строительство универсального спортивного зала, центра водных видов спорта и ледовой арены.

– Считаю, что компания «Газпром», строя на Сахалине важные социальные объекты, поступает очень справедливо. В нашем регионе добываются углеводороды, поэтому важно, чтобы жители области ощущали от этого преимущества. Сахалинцы и курильчане достойны лучших условий для получения образования, спортивного развития, отдыха и жизни, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– На Сахалине у нас реализуется важная социальная программа, в рамках которой будут решены большие и амбициозные задачи. Жилье, школа, детский сад, новые спортивные объекты появятся здесь до 2024 года. Они должны стать настоящим украшением города, – говорит заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов.

Кстати, при финансовой поддержке компании в Южно-Сахалинске уже построили мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». В рамках программы «Газпром – детям» в регионе появились футбольное поле, 16 многофункциональных спортивных площадок и два пришкольных стадиона.

Кроме того, сахалинское правительство и энергетическая компания совместно осуществляют газификацию островного региона. Стоит задача – к 2025 году полностью завершить технически возможную сетевую газификацию. Дома жителей Итурупа и Кунашира обогреет сжиженный природный газ.

В четвертом квартале 2023 года на курильском острове Итуруп в районе села Китового планируется запустить систему приема, хранения и регазификации высокотехнологичного экологически чистого топлива.

– Отдаленные районы нашей области, в том числе те, которые находятся на Курильских островах, невозможно обеспечить «голубым топливом» с помощью трубопроводов. Для таких территорий, в том числе и Итурупа, мы вместе с Газпромом разрабатываем меры по автономной газификации с помощью сжиженного природного газа. Для жителей острова переход на экологически чистое топливо станет важным позитивным событием. Вырастет качество коммунальных услуг, котельные и дизельные электростанции перестанут загрязнять воздух, улучшится здоровье курильчан. Важно, что растущая экономика района требует доступной электроэнергии. СПГ создаст условия для появления новых рабочих мест, – сказал Валерий Лимаренко.

Автономная газификация будет проводиться по следующей схеме. Газпром построит на Сахалине современный завод компримированного и сжиженного природного газа. Новое производство будет перерабатывать сырье проекта «Сахалин-2». С помощью специальных автомобилей и судов продукцию завода начнут доставлять потребителям. Топливо, вновь перешедшее из жидкого в газообразное состояние, пойдет по трубам на электростанции и котельные в населенных пунктах.

До конца третьего квартала этого года будет уточнена потребность в сжиженном природном газе. Это позволит в октябре приступить к проектированию завода СПГ. Строительство объекта должно начаться уже в 2022 году.

– Сейчас мы используем уголь и дизельное топливо для того, чтобы получить тепло и электроэнергию. Это очень дорого для островной экономики, неэкологично, да и в целом отражается на энергобезопасности. К примеру, дизель-генераторы через каждые 9 тысяч часов работы приходится капитально ремонтировать. Поэтому для нашего муниципального образования приход газа – это историческое событие, сравнимое с закладкой завода СПГ в Пригородном. Без преувеличения это новая жизнь для района, – сообщил глава района Вадим Рокотов.

В 2023 году система приема, хранения и регазификации должна заработать и на другом курильском острове – Кунашире. Ее проектирование начнется в следующем году.

Виталий ШЕВЧЕНКО.

Справка

В течение пяти лет в области планируется построить около 1200 км газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа.

К 2025 году область должна быть газифицирована на 100 проц. В настоящее время этот показатель равен 40 проц.