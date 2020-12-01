Вместе с комсомольцами-добровольцами

В 1930-е годы газета «Советский Сахалин» делила с молодыми энтузиастами Агневского леспромхоза все тяготы первопроходцев

Многое в работе редакции газеты «Советский Сахалин» в тридцатые годы было связано с рождением и становлением первого на Дальнем Востоке молодежного предприятия — Агневского комсомольского леспромхоза имени 16 МЮДа (международного юношеского дня).

7 сентября 1930 года «Советский Сахалин» сообщил о создании нового мощного Агневского комсомольского комбината:

«Он будет обслуживаться исключительно силами комсомола, и для руководства этим комбинатом местной организацией ВЛКСМ выделены соответствующие работники.

Основными предпосылками для организации этого комбината в самом «сердце» острова послужили следующие важнейшие причины: задачи форсированного строительства в самом г. Александровске, первостепенное значение для этого лесозаготовок и, наконец, необходимость дать образец рациональной постановки социалистического труда. С этой целью новому комбинату предоставили достаточно мощный естественными богатствами район около самого г. Александровска.

В Агневском комсомольском комбинате лесная промышленность займет доминирующее положение при одновременном развитии других отраслей промышленности (рыбной, угольной и прочее)».

Комбинату даются две лесопильные установки. Этот комбинат явится главным источником снабжения лесом г. Александровска, его строительства и промышленности. Комбинат получает «боевое крещение», участвуя в развитии наших лесоэкспортных операций; он имеет лесоэкспортное задание в довольно значительном размере…

«Комсомольцы Сахалина и приезжающие к нам комсомольцы с материка выходят на передовую линию хозяйственного фронта, на борьбу за выполнение и перевыполнение промфинплана. В этот момент все лучшее, что есть в нашей хозяйственной организации, присоединяется к нашей сахалинской общественности и провожает их в поход с горячими пожеланиями успеха».

Редакция организовывала непосредственно в Агневском комсомольском леспромхозе выпуск газеты «Штурм». Только с 22 января по 8 марта 1931 года вышло 14 номеров этого выпуска, в которых было напечатано 155 заметок и писем молодых энтузиастов социалистического труда.

Областная газета для комсомольцев Агнево была не только летописцем, помощником, рупором героических трудовых свершений, но и арбитром в социалистическом соревновании с другими предприятиями области.

Вот строки из корреспонденций, опубликованных в «Советском Сахалине».

Хроника побед

«Агневский леспромхоз — Агневское показательное хозяйство имени 16 МЮДа является детищем Сахалинского комсомола и передовым участком работы.

Осенью 1930 года было создано в глухой неосвоенной тайге это первое комсомольское хозяйство на Дальнем Востоке. Оно приковало внимание всего комсомола Советского Союза — Москва, Ленинград, Западная область, Северный Кавказ, Нижняя Волга дали лучших передовых комсомольцев для того, чтобы здесь в труднейших условиях показать, как может бороться комсомол на решающих позициях социалистического строительства. На протяжении всей первой зимы в нервной, напряженной обстановке, при отсутствии дорог, фуража, продовольствия и спецодежды агневский комсомол, несмотря на исключительные трудности, по-большевистски осваивал тайгу…».

Что показал первый год

…«Первый год решил судьбу агневского комсомольского хозяйства… Весна 1931 года подытожила эту первую работу этого комсомольского первенца на Дальнем Востоке. 36 000 кубометров дал стране агневский комсомол. Запестрели в еще неосвоенной глухой тайге 20 бараков.

В 1931 – 32 годах за зимний сезон Агнево должно было дать 165 тысяч кубометров леса. Нужно было по-настоящему развернуть строительство культурных общежитий, столовых, красных уголков. Нужно было заготовить фураж, который бы обеспечивал агневское хозяйство на весь период зимних лесозаготовок. Комсомол быстро переключил своих лучших людей на строительство, было заложено 30 жилых домов…».

Чего добились агневцы

«План зимних работ в 165 тысяч кубометров был выполнен на 98,8 процента.

И кроме этого, Агнево решило сейчас овощную проблему. 136 га огородных культур — вот победная цифра работы комсомола на этом участке.

В Агнево отстроена электростанция, которая освещает новый поселок там, где два года тому назад была тайга, стояло несколько гиляцких избушек и тоскливо рокотал прибой.

Свои огороды, свои тракторы, лошади, мотопилы, бараки, кунгасные мастерские — вот чего добился Агневский леспромхоз…

Кунгасстрой, созданный инициативой агневского комсомола, в течение первой зимы дал 35 плавединиц, которые раньше мы ввозили из-за границы, платя за них золото. Здесь агневский комсомол внес свою частицу в борьбу за экономическую независимость Советского Союза от капиталистических стран».

…«Агневский комсомол в суровых условиях выдержал большевистский экзамен.

Сейчас вовсю ширь перед Агневом стоит вопрос о превращении его в образцовую школу подготовки кадров для Сахалина.

Основная задача в этом году — организовать опытно-лесную станцию, при которой будет создан участок с применением всех видов механизации лесного хозяйства, с тем, чтобы перекинуть опыт его работы на остальные участки.

Надо в течение двух лет решить задачу повышения образовательного и технического уровня всей рабочей молодежи до уровня семилетки.

Во втором пятилетии перед агневским комсомолом стоят еще более широкие и грандиозные перспективы в вопросе эксплуатации крупнейших угольных запасов и освоении новых сельскохозяйственных земель.

Большевистским выполнением плана четвертого, завершающего года должен встретить эти грандиозные задачи второй пятилетки агневский комсомол!».

Агневские комсомольцы с каждым днем совершенствовали свою работу, стоически преодолевали трудности, и газета «Советский Сахалин» страстным словом звала комсомольцев к новым свершениям, щедро отдавая дань восхищения трудом молодых покорителей сахалинской тайги. 12 ноября 1932 года газета сообщала:

«Лето 1932 года. Обмеление реки Агнево сделало непригодной ее для сплава. На берегах вышиною более сажени обсушивалось более 20 000 кубометров экспортного леса. Лес не прибудет. Комсомольцы леспромхоза бросили лозунг «Все на постройку временных шлюзов!». Лес должен прибыть к месту назначения. После обычных занятий с 5 до 11 — 12 часов ночи по пояс в воде бились комсомольцы, спасая лес, устраивая временные шлюзы. Работа не была бесполезной — вода пошла, пошел лес. 20 000 кубометров были спасены».

Трудовой энтузиазм агневских комсомольцев продолжал нарастать, проявляясь в новых формах соревнования. В начале февраля 1933 года в «Советском Сахалине» было опубликовано открытое письмо тружеников Агневского производственного участка Агневского комсомольского леспромхоза труженикам Тангинского участка Хоэнского леспромхоза с призывом включиться в социалистическое соревнование по проведению лесной эстафеты.

И снова арбитром в социалистическом соревновании комсомольцы называют газету «Советский Сахалин». И газета активно борется за претворение в жизнь намеченной программы социалистических преобразований на острове, всячески поддерживает комсомольское хозяйство, пишет о трудностях, о комсомольской трудовой смекалке, о том, что комсомольцы назвали «рационализаторскими мероприятиями на вывозке леса».

Писала газета о том, как ребята под руководством Хлиманенко в течение пяти дней, в зимнюю стужу, проложили дорогу от лесозаготовок до Александровска, через 52 еще не промерзшие до дна речки, через овраги и распадки и тем самым дали возможность для продвижения конного обоза с грузом для лесозаготовителей.

Писала и о том, как ребята поставили «луну на службу промфинплану», занимаясь вывозкой леса из глубинки в ночное время.

Рассказывала и о том, как в зимнюю бескормицу комсомольцы делили и без того скудный кусок хлеба с тягловыми лошадьми, как скормили животным сено, которым были набиты матрацы. Сами спали на досках, чтобы сохранить рабочих лошадей.

Состоявшаяся 31 декабря 1933 года вторая Сахалинская областная партийная конференция в резолюции по отчету обкома ВКП(б) отметила замечательные успехи в деле социалистического освоения Сахалина. В итоге 1933 года:

«…По лесной промышленности (Сахалинлестрест) лесозаготовки возросли со 178 тысяч кубометров в 1930 году до 427 тысяч кубометров в 1933 году».

В этих достижениях большая доля труда молодых энтузиастов, в том числе и агневских комсомольцев, рядом с которыми всегда находилась областная газета «Советский Сахалин», деля с ними все тяготы пионеров сахалинской стройки, правофланговых социалистических преобразований на островной земле.

Редакционный архивариус.