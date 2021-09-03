Вместе с сахалинским правительством обновлением общественного транспорта региона будут заниматься «Росатом» и ВЭБ.РФ

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке губернатор области подписал соглашение с национальным институтом развития ВЭБ. РФ и госкорпорацией «Росатом». Планируется в течение трех лет обновить автобусный парк в Южно-Сахалинске, а в последующие годы поэтапно заменить общественный транспорт всего региона.

Речь идет, в частности, о внедрении интеллектуальной транспортной системы, экологичных видов общественного транспорта, расширении электрозарядной инфраструктуры. В роли технологического партнера правительства Сахалинской области будет выступать госкорпорация «Росатом», в роли финансового и методологического — ВЭБ.РФ.

– Мы намерены развивать систему общественного транспорта, повышать качество транспортных услуг для жителей нашего региона. В ближайшие годы хотим обновить муниципальный транспорт – на смену дизельным автобусам должны прийти газовые и электрические. Планируем использовать также водородные технологии. Это поможет улучшить экологическую ситуацию в наших городах. Например, в Южно-Сахалинске при безветренной погоде жители вынуждены дышать выхлопными газами. Кроме того, использование новых экологичных видов транспорта позволит в разы сэкономить на топливе, – отметил Валерий Лимаренко.

– Наше сотрудничество носит комплексный стратегический характер и затрагивает самые разные сферы экономики. Подписанным соглашением мы объединяем компетенции сторон в транспортной отрасли. Результатом совместной работы станет развитие системы общественного транспорта в регионе на современной технологической основе с применением «зеленых» технологий и современных цифровых решений, – сказал первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

– Сейчас уже для всех стало очевидно, что только комплексный стратегический подход к развитию общественного транспорта способен обеспечить высокое качество транспортной услуги для горожан. Что нельзя просто обновлять подвижной состав, не пересмотрев маршрутную сеть, систему контрактов с перевозчиками и т.д. Но и обновление подвижного состава, даже когда оно реализуется в рамках комплексной программы, должно соответствовать духу времени. Так, в рамках этого соглашения мы планируем способствовать развитию в Сахалинской области экологически чистых видов общественного транспорта, использующих электрическую энергию или водород в качестве топлива, а также поддерживать создание в регионе интеллектуальной транспортной системы, – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Артем Довлатов.

Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью пролонгации.

Отметим, что в Сахалинской области маршруты в черте населенных пунктов обслуживают 506 автобусов. Межмуниципальные перевозки осуществляет 201 автобус. Обновление автопарка в островном регионе уже ведется. Так, в областном центре 85 автобусов ездят на природном газе.На внутригородских маршрутах планируется активнее использовать электробусы.

Электрический и газовый транспорт имеет ряд преимуществ перед дизельным. Наиболее важные – экологичность и экономичность. Если дизельный автобус за поездку на 100 километров тратит топлива примерно на 2282 рубля, то газовый – на 772 рубля. Стоимость «заправки» электробуса – меньше 600 рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства

Для справки:

ВЭБ.РФ – государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в достижении национальных целей и реализации национальных проектов, в т.ч. в сфере высокотехнологичной промышленности, модернизации инфраструктуры, несырьевого экспорта и городских агломераций. Капитал Группы составляет 743,2 млрд руб., активы – 3 627,3 млрд руб., обязательства – 2 884,1 млрд руб. (по состоянию на 30 июня 2021 года).

По решению Правительства России ВЭБ.РФ назначен координатором институтов развития: Российский экспортный центр, ЭКСАР, Росэксимбанк, Роснано, Фонд Сколково, Фонд развития промышленности, Фонд развития инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Корпорация МСП, Российский фонд развития информационных технологий, Агентство по технологическому развитию.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. Росатом – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами. Госкорпорация объединяет более 300 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тыс. человек. С октября 2020 года Госкорпорация «Росатом» является членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN GlobalCompact) – крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.