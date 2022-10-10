Вместо дров и угля – голубое топливо. В городское СНТ «Айболит-86» пришел газ

Жители ряда участков СНТ «Айболит-86» теперь отапливают свои дома с помощью голубого топлива. Газопровод протяженностью более 3 километров проложен по инициативе и на средства товарищества.

Также на средства СНТ построены подводящие газопроводы к земельным участкам. С 5 октября газораспределительной организацией выполняется подключение абонентов.

В составе объединения сегодня 165 участков, до конца года к голубому топливу смогут подключиться 46 собственников – эти люди завершают оформление документов, монтаж внутридомовых сетей и оборудования. Хозяева нескольких участков уже прошли все процедуры и пользуются газом для отопления домов, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Работа продолжается. Как отмечает представитель СНТ Оксана Гоголева, идею прокладки газопровода люди единодушно одобрили, оперативно собрали средства. Преимущества перехода на газ, по мнению жителей, бесспорны.

– Мы выполнили большую работу и считаем, что она полностью оправданна. Для примера, на отопление одного из домов в СНТ в холодный период в среднем уходит 20 тонн угля. Это затратно. Поэтому газификация участка окупится владельцу довольно быстро. Очень важна и экологическая составляющая. От чистоты воздуха зависит наш комфорт, – рассказала Оксана Гоголева.

Мнение Оксаны Михайловны поддерживают и другие представители СНТ.

– Раньше возвращались с работы, и чтобы в доме появилось тепло, необходимо было запустить котел, обогреть помещения. Сейчас многие бытовые вопросы решаются намного легче. Приходишь домой – а здесь тепло и комфортно, – отметила Виктория Пак.

Жители подчеркнули, что на всех этапах содействие представителям СНТ оказывали специалисты «Газпрома» и администрации города – при необходимости они оказывали консультационную помощь, давали подробные разъяснения по многим моментам.

Добавим, что муниципалитет неоднократно проводили встречи с представителями садоводческих и огороднических товариществ Южно-Сахалинска по вопросам газификации, во время которых была возможность каждую ситуацию рассмотреть отдельно.

Напомним, что у жителей СНТ, к территории которых проведен газопровод, также есть возможность провести голубое топливо к участкам в рамках программы по догазификации. Алгоритм размещен на официальном сайте администрации города — в нем отражена подробная информация по подаче заявки на строительство подводящего газопровода, заключению договора технологического присоединения и другие вопросы.

Виталий ШЕВЧЕНКО.