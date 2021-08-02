Вместо «синих монстров» – зеленый декор. Надземные переходы обретают новый облик

Строительные работы развернулись на двух надземных переходах – возле Дома торговли и у школы ¹13 областного центра. С этих «памятников архитектуры» сняли обшивку из синего поликарбоната, покрасили металлические дуги и закрепили на них светодиодные гирлянды. В летней ночи они теперь сияют по-новогоднему.

В администрации Южно-­Сахалинска корреспонденту «Советского Сахалина» рассказали, что поликарбонатное покрытие периодически разбивали вандалы и разрисовывали его различными рисунками. Поэтому было принято решение оставить конструкции открытыми круглогодично. Использовать их для вертикального озеленения. Ремонт выполняется за счет средств, предусмотренных на текущее содержание дорог в рамках выделенного бюджета.

Проектную документацию подготовило ГКУ «Управление Сахалинавтодор». При разработке проекта реконструкции учли меры безопасности – установку камер видеонаблюдения. Благоустройство пешеходных переходов планируется завершить в течение месяца, лишь бы погода не помешала.

Напомним, два надземных пешеходных перехода появились на проспекте Мира в 2014 – 2015 годах. С кем советовались тогда прежние власти – непонятно.

Руководитель региональной общественной организации пенсионеров «Совесть» Татьяна Рукавишникова отмечала, что проводились многочисленные мониторинги по количеству пешеходов, и результаты этих опросов были не в его пользу.

Поговаривали, что бывший губернатор Александр Хорошавин затеял этот проект для того, чтобы с ветерком возить по центру города федеральных министров.

Но удобство этих объектов оценили только местные бомжи, нашедшие здесь круглосуточную ночлежку под крышей. И, возможно, водители – любители экстремальной езды. Надземные переходы позволяли им без остановок преодолевать километры по проспекту Мира. Ну а маломобильные граждане, старики, женщины с детскими колясками переходить дорогу в этом месте не могли.

Строительство подъемников не улучшило ситуацию. Техника постоянно ломалась. По информации администрации Южно-Сахалинска, подъемники и сейчас не работают. И не подлежат восстановлению.

Да и денег на их ремонт нет.

С 7 ноября 2020 года содержание всего проспекта осуществляется за средства городского бюджета – а это ни много ни мало, а 120 миллионов рублей в год.

Ярослав САФОНОВ.