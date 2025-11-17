Внедорожник, перекрашенный «Титаном», отправится на СВО из Южно-Сахалинска

Ещё один автомобиль прошёл полную подготовку к нуждам СВО и скоро отправится к месту назначения из автомастерских регионального УФСИН – управления федеральной службы исполнения наказания.

Машина Isuzu Bighorn прибыла в Южно-Сахалинск с Итурупа, специалисты выполнили большой объём работ: полностью заменили ходовую часть, отремонтировали двигатель и пр. Транспорт изменил цвет – его окрасили прочной краской «Титан». Модернизированная «японка» уже стоит в очереди в дорогу к бойцам островной 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Сейчас механики УФСИН занимаются автомобилем УАЗ (он именуется «буханкой»), его передала пожарно-спасательная служба области. После восстановления это транспортное средство передадут штурмовому подразделению.

Не только УФСИН, но и южно-сахалинский аэропорт, большое количество автосервисов занимаются сейчас модернизацией автотранспорта для отправки на передовую. Военнослужащие 39-й бригады её очень ждут и передают огромную благодарность за то, что сахалинцы и курильчане поддерживают их единым фронтом, отправляют не только технику, но и нужные в быту гуманитарные грузы.

Сергей РЯБОВ.