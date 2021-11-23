Внеплановые отключения. Непогода с ветром и дождем заставила включать аварийные генераторы и зажигать свечи

Прошедший ночью циклон оставил без света ряд населенных пунктов на юге Сахалина, а так же в Холмском, Томаринском и Углегорском районах.

По сообщению «Сахалинэнерго» с прошлой ночи полностью было нарушено электроснабжение сел Черемшанка, Новоселово, Парусное, Белинское Урожайное (Томаринское МО), Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское, Огоньки, Высокое (Анивское МО), Старорусское (входит в черту областного центра).

Частично электроэнергия отсутствует в селах Чехов, Люблино, Костромское Холмского района, а так же в Стародубском и Соколе Долинского района, в Заречном (Томаринский район) и на территории углегорского муниципалитета – в селах Краснополье и Никольское. Стихия также обесточила ряд микрорайонов в областном центре, в Аниве, Холмске и Томари.

«Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на поврежденных линиях электропередачи. В ликвидации последствий непогоды участвуют 19 оперативно-выездных бригад компании (38 человек) и 22 единицы техники.

Накануне непогоды аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады островных энергетиков перешли в режим повышенной готовности для ликвидации последствий надвигающего циклона. Руководящий состав «Сахалинэнерго» перешел на круглосуточное дежурство.

В течение ночи специалисты занимались плавкой гололеда – чтобы устранить наледь на нескольких линиях электропередачи высокого класса напряжения. Это позволило избежать повреждения и не допустить масштабных ограничений в электроснабжении потребителей, сообщает энергокомпания на своем сайте. Устранить все неприятные последствия энергетики обещают до конца дня, а то и раньше.

Информацию об окончании восстановительных работ можно получить по единому телефону экстренных служб 112.

Сильный ветер заставил так же прервать движение на паромной переправе Ванино-Холмск с вечера 22 ноября. Вся справочная информация – в Сахалинском морском пароходстве по телефону 8 (42433) 66208, в выходные дни и ночью по номеру 8(42433) 66-102.

Проезд по дорогам свободен.

По сведениям синоптиков, вызвавший отключения света циклон пришел к нам из Приморья. Сейчас он отступает, теряет силу. Улучшение погоды ожидается в второй половине этой недели.

Владимир ПАВЛОВ.