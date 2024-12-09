ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

В последнее время участились случаи хищения личных или кредитных денежных средств граждан неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов ФСБ России. Представляясь сотрудниками органов безопасности (иных правоохранительных органов), мошенники убеждают потенциальную жертву перевести личные или кредитные денежные средства на «безопасный счёт» или срочно обналичить их с последующей передачей курьеру якобы с целью обеспечения их сохранности, а также для оказания помощи оперативным сотрудникам в предупреждении и раскрытии преступлений экономического характера.

Кроме того, мошенники нередко используют схему вымогательства денежных средств в обмен на закрытие возбуждённых с их слов «уголовных дел» в отношении граждан или членов их семей.

Указанные действия сопровождаются демонстрацией посредством телефонных мессенджеров фотографий «служебных удостоверений» лжесотрудников органов безопасности, копий «приказов» и иных документов, якобы обязывающих гражданина оказать содействие следственным органам. Граждан убеждают соблюдать конфиденциальность, угрожая в противном случае привлечь их к уголовной ответственности за разглашение государственной тайны или отказ от сотрудничества.

ФСБ России информирует, что уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично. Сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры для связи с гражданами, не присылают им копии и фотографии своих служебных удостоверений, ведомственных приказов и иных правовых актов.

Телефоны доверия, общественных приёмных органов безопасности используются исключительно для приёма информации от граждан и организаций. По ним всегда можно перезвонить на эти номера и убедиться, что звонившее лицо не имеет отношения к правоохранительным органам.

Если в речи позвонившего вам человека используются слова «ФСБ», «МВД», «следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счёт», «единый расчётный счёт Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС/данные вашей карты/паспорта/ СНИЛС», вас убеждают срочно продать недвижимое имущество или транспортное средство – положите трубку. За это в действующем российском законодательстве не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности.

Также в связи с использованием мошенниками технологий подменных номеров, программ, имитирующих любой голос и видео­изображение, призываем внимательно относиться к звонкам и сообщениям ваших родственников, друзей, знакомых, коллег, утверждающих, что они попали в беду и им срочно требуется крупная сумма. Позвоните им сами, задайте вопросы, на которые могут знать ответ только они, убедитесь, что вас не пытаются обмануть.

Отдельно обращаем ваше внимание на всё возрастающую активность специальных служб недружественных государств, в том числе Украины, по вовлечению граждан России в противоправную деятельность путём шантажа, обмана, попыток подкупа. Методы их работы – организация поджогов зданий органов государственной власти, нанесения ущерба объектам военной, транспортной, социальной инфраструктуры, вытягивание денежных средств граждан под предлогом пожертвований в различные «благотворительные» и «гуманитарные» организации, по факту обеспечивающие финансовую поддержку ВСУ. А также получение доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, от действующих военнослужащих и работников предприятий военно-промышленного комплекса.

Не вступайте в диалог с неизвестными вам лицами. Берегите себя и своих близких.