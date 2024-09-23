Вниз по турнирной лестнице. Футбол

22 сентября «Сахалин» отыграл очередной матч на первенство России по футболу во второй лиге (дивизион «Б», группа 3) с московским клубом «Строгино».

Хозяева победили – 1:0. Островитяне пропустили гол на 84-й минуте. Это восьмое поражение при трёх подряд ничьих в предыдущих турах.

«Сахалин» с 32 очками переместился в турнирной таблице с шестого места на восьмое.

Следующую игру наша дружина проведёт 29 сентября в столице Приморья. Экзаменатором выступил лидер группы «Динамо-Владивосток». У него 52 очка. Идущие на втором месте «Композит» и «Космос» набрали на 6 очков меньше.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.