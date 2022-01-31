Вновь на пьедестале почета. София Надыршина стала трехкратной абсолютной чемпионкой России по сноуборду

Не было равных

Сахалинская сноубордистка София Надыршина завоевала вторую золотую медаль чемпионата России. На сей раз спортсменке не было равных в параллельном слаломе.

Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах проходил в Абзаково (Башкортостан). Участвовали сильнейшие спортсмены страны, сообщили в региональном министерстве спорта.

Накануне сахалинка завоевала золотую медаль в параллельном слалом-гиганте.

8 февраля София Надыршина представит Россию в составе сборной команды на Олимпийских играх в Пекине.

«Золотой» трамплин

Островные спортсмены одержали победу на первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок. Состязания прошли в Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист».

Кандидаты в мастера спорта Даниил Красковский, Денис Гон, Артем Мясников и Максим Колобов боролись за медали на трамплине HS 85-109. Островитяне заняли первое место. На втором месте команда из Свердловска, на третьем – из Санкт-Петербурга.

На этих соревнованиях сахалинские спортсмены выполнили норматив мастера спорта. Сахалинский спортсмен Максим Колобов стал обладателем золотой медали первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок 15 – 19 лет.

В категории «юниоры» за звание сильнейшего на трамплине К-90 в дисциплине HS 85-109 боролись 55 спортсменов из 11 регионов страны. Сахалинскую область представляли четверо летающих лыжников. Лучший результат показал воспитанник спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта, спортсмен центра спортивной подготовки Максим Колобов – 229,1 очка. Ближайший соперник из Нижнего Тагила Дмитрий Зыков отстал от сахалинца на 13,8 очка.

Медали всех достоинств

Открытое первенство Хабаровского края по фигурному катанию состоялось в столице края с 24 по 26 января.

За медали боролись спортсмены из Владивостока, Уссурийска, Артема, Читы, Свободного, Благовещенска, Новобурейского, городов Забайкальского края и представители трех школ Хабаровска.

Южно-Сахалинск представляли воспитанники отделения фигурного катания спортивной школы «Кристалл».

Результатом выступления наших спортсменов стало пять призовых мест. Так, по программе второго спортивного разряда первое место заняла Вероника Анискина. В этом же разряде «серебро» завоевала Наргюль Галимзянова. Еще одну серебряную награду получила Ульяна Петрищева, которая выступала по первому спортивному разряду. Бронзовыми призерами стали Екатерина Виловатая в третьем спортивном разряде и Анастасия Морозова в первом юношеском разряде.

Тренируют спортсменов Ольга Лысенкова и Анна Шульга.

Лидерская позиция

Ежегодно Российское антидопинговое агентство подводит итоги работы по стране. Сахалинская область и еще 17 регионов России получили высший балл за антидопинговую работу в 2021 году.

За прошедший год в мероприятиях по антидопингу приняли участие почти 8000 человек по всей области. Среди них островные тренеры, спортсмены по лыжным гонкам, сноуборду, легкой атлетике, горнолыжному спорту, игровым видам спорта, практической стрельбе, различным видам единоборств и не только.

— Этот год отличился тем, что к нам с рабочим визитом приезжала заместитель руководителя образовательного отдела РУСАДА Татьяна Позднякова. Мы провели ряд мероприятий и обсудили дальнейшее взаимодействие, — отметила специалист регионального центра спортивной подготовки Алиса Смолина, ответственная за реализацию плана антидопинговых мероприятий по Сахалинской области.

Специалист по антидопингу отметила, что необходимо проводить работу со спортсменами с самого детства. Атлеты должны знакомиться с ценностями спорта с юных лет, ведь в области воспитывают чемпионов разного уровня — от всероссийских соревнований до Олимпийских игр.

В течение года для сахалинских тренеров были организованы лекции и круглый стол. Спортсмены узнали о санкциях за нарушения антидопинговых правил, знакомились с ценностями спорта и олимпизма, поучаствовали в веселые стартах и конкурсах.

В 2021 году Алиса Смолина выступила спикером на Всероссийской конференции, посвященной актуальным аспектам антидопинговой деятельности в спорте, где рассказала об организации антидопинговой работы в нашем регионе. Стоит отметить, что Сахалинская область приняла активное участие во II Всероссийском антидопинговом диктанте, организованном РУСАДА.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.