Внук Героя Советского Союза Леонид Смирных отправляется на спецоперацию

— Муж в свое время отслужил срочную, 2 года, в Приморье. Военно-учетная специальность — старший механик-водитель, он рядовой, — рассказывает супруга Леонида Марина Смирных. — 24 сентября его мобилизовали, 18 октября прислал SMS, мол, прибыл с командой в Ростов. Потом некоторое время супруг на связь не выходил, из-за этого были переживания, а на днях раздался долгожданный звонок. Леонид коротко сказал, что завершает подготовку и на днях отбывает вместе с командой сахалинцев для участия непосредственно в спецоперации…

Ощущается ли поддержка со стороны органов власти? Поддержка есть, но все равно приходится туговато. Старшая дочка, Даша, после окончания школы поступила в южно-сахалинский медколледж, живет в общежитии. Младшая, Ариша, — школьница, учится в 8 классе. Зима наступает, детям обувь нужна. Я работаю медсестрой в хирургии центральной районной больницы, моих заработков не хватает.

Мое заявление на получение единовременной выплаты в 300 тысяч рублей приняли, когда муж улетел на материк. На днях эти средства поступили на счет.

Не все понятно с получением денежного довольствия мужа за тот период, когда он проходил подготовку на Сахалине. Вроде за это время мобилизованным должна идти оплата как военнослужащим, но на карту пока поступило лишь 8 тысяч рублей. Хотя уже почти месяц прошел…

Пользуемся ли льготами за коммуналку? Пользуемся — 50 процентов за услуги ЖКХ – квартплату и капремонт. При этом на электроэнергию, отопление скидок нет, как и на доступ в интернет.

Леонид до мобилизации работал мастером ООО «Теплосеть». Совместных заработков семье хватало. На предприятии мужа рассчитали в положенные сроки, все выплаты произвели, должны место за ним сохранить. Недавно нам, как и всем семьям мобилизованных, выделили 5 килограммов горбуши…

Несколько раз мне звонили из местных органов соцзащиты, интересовались положением нашей семьи. У нас есть такая трудность: Леонид является собственником частного дома, который обязательно нужно отапливать, а значит приобретать и доставлять дрова и уголь. В районной администрации на мою просьбу о помощи пообещали подумать, но пока вопрос не решен…

В центре соцподдержки по Александровск-Сахалинскому району заверили, что держат на контроле ситуацию со всеми мобилизованными, в том числе и с семьей Леонида Смирных. А также сообщили, что по вопросам поддержки они могут обращаться по телефонам 8(42434) 4-25-55 (приемная мэрии), 8(42434)4-42-28 (вице-мэр по социальным вопросам) и 8(42434)4-25-23 (приемная районного собрания).

— Что касается зарплаты по линии минобороны, ведомство, насколько мне известно, выплачивает ее ежемесячно, но один раз, в промежутке с 10-е по 20-е числа. В данном случае, скорее всего, сумма и не могла быть большой, деньги выплатили за период с 24 сентября по 1 октября, а остальное выплатят в ноябре, — прокомментировал ситуацию руководитель комиссии по вопросам мобилизации в регионе Владимир Иконников. – Насчет помощи семье Смирных с дровами и углем, думаю, совместно с администрацией района решим проблему.

Обращайтесь, вас услышат!

Как сообщили в региональном министерстве социальной защиты, семьям сахалинцев, призванных на службу в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, уже переведено выплат на сумму более 255 миллионов рублей.

Кто может обратиться с заявлением на получение?

— Супруга (супруг), состоящий в зарегистрированном браке с мобилизованным;

— Мать, в случае, если призванный гражданин не состоит в зарегистрированном браке, а в случае отсутствия матери — отец;

— Несовершеннолетние дети призванного в лице их законных представителей, если у гражданина отсутствует законная супруга и родители.

В министерстве утверждают:

— Выплату получат все, делается все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Порядок такой. До 10-го числа каждого месяца министерство запрашивает у военного комиссара области список призванных на военную службу по мобилизации с указанием данных о членах их семей.

Получив список, министерство в течение пяти дней уточняет, зачислены ли эти граждане в списки личного состава части и направлены ли они для участия в спецоперации. Так, выплата гражданам, которые направлены для участия в специальной военной операции производится после того, как приказом минобороны гражданин зачислен в ряды Вооруженных сил.

Выплаты не будет, пока человек находится на Сахалине, на подготовке, и только дожидается полета в зону боевых действий. Как только он поступил в зону, где уже условно считается, что приступил к выполнению своих обязанностей, — мы немедленно выплачиваем деньги.

Помимо этого, с вопросами можно обращаться в социальные сети областных правительства и министерства социальной защиты.

Ярослав САФОНОВ.

ПО ТЕМЕ:

«Внук Героя Советского Союза Леонида Смирных отправится на спецоперацию на Украине»