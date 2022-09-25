Внук Героя Советского Союза Леонида Смирных отправится на спецоперацию на Украине

Тезка своего знаменитого деда, трагически погибшего в августе 1945 во время наступательной операции на Сахалине, живет в Александровское-Сахалинском и сейчас проходит подготовку в военной части в Хомутово.

«Надо быть всегда готовым. Психологически, с поднятым духом. Все же нас призвала Родина, мы должны исполнить свой долг честно и достойно», — сказал Леонид Смирных.

Герой Советского Союза Леонид Смирных проходил службу на Сахалине и особо отличился в боях за освобождение Южного Сахалина. 16 августа 1945 года, в 5 часов вечера капитан Смирных погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм капитану Смирных Леониду Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с награждением медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина.

Ирина Новикова.